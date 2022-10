Dode walvis van ruim 20 meter voor Belgische kust verdwenen

Een dode walvis die gisteren werd gespot voor de Belgische kust is nu spoorloos. Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende besloot gisteren het kadaver van ruim 20 meter te volgen, maar verloor het uit het oog, schrijft VRT NWS.

Het dode dier, een gewone vinvis, dreef gisteren rond bij Nieuwpoort en zou naar verwachting richting Zeebrugge afdrijven. Omdat het karkas een gevaar kon vormen voor de scheepvaart, hield het Reddings- en Coördinatiecentrum de locatie in de gaten. Maar door slechte weersomstandigheden moest het centrum de actie staken.

De zoektocht is vandaag hervat, maar tot nu toe zonder resultaat. De kans bestaat dat het dier door ontbinding is opengescheurd en gezonken, zegt Kelle Moreau van Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen tegen VRT NWS. Ook is het mogelijk dat het dier sneller is afgedreven dan verwacht, en nu voor de Nederlandse kust drijft.

Gisteren was het dier nog intact, maar wel opgezwollen. "De ontbinding is binnenin dus al goed bezig", zei Moreau toen tegen VRT NWS.

In 2017 spoelde op Texel een dode vrouwelijke vinvis aan. Deze walvis, van 23 meter lang, is het grootste dier dat ooit in Nederland is gestrand. Het skelet van de vinvis werd dit jaar in Ecomare op Texel tentoongesteld.