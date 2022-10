Vanavond op tv: Uit Rusland gevlucht • Asieldeal verdeelt ChristenUnie • Doodsteek voor de Aamazone?

Gevlucht naar Kazachstan Het Kremlin lijkt er niet voor terug te deinzen opgeroepen mannen ongetraind en slecht uitgerust naar het front te sturen. Honderdduizenden Russen ontvluchtten de afgelopen week hun moederland sinds president Vladimir Poetin de mobilisatie aankondigde. Kirill is één van hen, hij legde zijn reis naar Kazachstan vast.

Asieldeal verdeelt de ChristenUnie Een beladen congres van de ChristenUnie vandaag over de asieldeal. De partij houdt een speciale ledenbijeenkomst om te praten over de onvrede onder de leden over de asielplannen van het kabinet. Het opschorten van gezinshereniging is in hun ogen ontoelaatbaar. Politiek-verslaggever Nynke de Zoeten volgt de bijeenkomst.

Amazone belangrijk punt bij verkiezingen Brazilië Morgen zijn er verkiezingen in Brazilië. En de strijd gaat vooral tussen de huidige president van Brazilie, de ultra-rechtse Jair Bolsonaro en de sociaaldemocraat Luiz 'Lula' da Silva, die al twee keer eerder president van Brazilië was. Een belangrijk thema is de Amazone, het grootste tropische bos ter wereld. Onder Bolsonaro zijn er enorme hoeveelheden bos gekapt om ruimte te geven aan grootgrondbezitters en boeren. De aanleg van een grote autoweg dwars door het tropische regenwoud zet de verhoudingen tussen de inheemse bevolking en sojaboeren steeds verder op scherp.