Handbalsters verliezen maand voor EK-start oefenduel van topland Noorwegen

Bondscoach Per Johansson miste ook nog rechterhoek Angela Malestein. Daardoor was er wel ruimte voor het debuut van de 20-jarige Pipy Wolfs. Naast de debutant speelde Laura van der Heijden haar 250ste wedstrijd in het Nederlands team.

De Nederlandse ploeg was niet op volle sterkte en miste enkele bepalende speelsters. Danick Snelder, Larissa Nusser, Dione Housheer en Harma van Kreij zijn geblesseerd. Lois Abbingh werd onlangs moeder en Tess Wester is zwanger. Estavana Polman, die tegen Denemarken haar rentree maakte, kreeg rust.

Nederland begon nog zo sterk. In een mum van tijd stond het 3-0. Maar Noorwegen schrok wakker en maakte er zes op rij. Een gaatje dat langzaam maar zeker werd uitgebouwd dankzij de sterk keepende Katrine Lunde, speelster van de wedstrijd, en Henny Reistad, die er bij rust (9-13) al vijf in had liggen.

In het Deense Aarhus zijn de nationale teams van Nederland, Denemarken, Noorwegen en Zwitserland bijeen voor een reeks oefenduels. Nederland versloeg donderdag knap Denemarken (30-22), maar had het zaterdagmiddag lastig tegen de Noorse vrouwen.

Na rust was het spelbeeld niet anders. Nederland viel dapper aan, maar kon niet voorkomen dat de Noren in de counter enkele keren eenvoudig scoorden. Zondag krijgt Nederland alweer een kans de nasmaak van de nederlaag weg te spoelen, want dan wacht Zwitserland in het laatste duel van dit oefentoernooi.

Eind oktober is er nog een Golden League-toernooi. Dan in Noorwegen, en speelt Nederland tegen Noorwegen, Denemarken en Braziliรซ. Als allerlaatste test voordat het EK begint op 5 november met het duel tegen Roemeniรซ. Twee dagen later treffen de vrouwen Noord-Macedoniรซ en op 9 november sluit Nederland de groepsfase af met de wedstrijd tegen Frankrijk.