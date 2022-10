Arsenal steviger aan kop na derbyzege tegen Tottenham Hotspur

Arsenal heeft de koppositie in de Premier League wat steviger in handen na een 3-1 overwinning tegen Tottenham Hotspur. De Noord-Londense derby werd na rust beslist in het voordeel van The Gunners.

Arsenal staat nu vier punten voor op Tottenham en Manchester City, dat het morgen opneemt tegen stadgenoot United.

De koploper begon sterker dan Spurs en kwam in de twintigste minuut op voorsprong door een fraaie treffer van Thomas Partey. Hij krulde de bal van een meter of twintig in de kruising achter Hugo Lloris. Ook na die treffer was de ploeg van Mikel Arteta het meest dreigend.

Toch kreeg Tottenham na een halfuur spelen als eerste een grote kans om te scoren. Na een overtreding op Richarlison kreeg de ploeg van Antonio Conte een strafschop. Harry Kane schoot dwars door het midden raak: 1-1.