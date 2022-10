Schoon en Stam volleren zich op het strand van Roland Garros naar de finale

Raisa Schoon en Katja Stam hebben zich geplaatst voor de finale van het Elite16-toernooi in Parijs. Het Nederlandse beachvolleybalduo was in de halve eindstrijd te sterk voor de Amerikaansen Kelly Cheng en Betsi Flint: 21-17, 21-17. Bij de mannen strijden Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen later op de avond om een finaleplaats. Schoon/Stam, het duo dat eerder in het jaar nog de wereldranglijst aanvoerde, is als tiende geplaatst op het zand van Roland Garros, waar in mei altijd het bekende tennistoernooi wordt gehouden. Het was de vraag hoe de krachtsverhoudingen zouden liggen tegen de nummer zes van de plaatsingslijst, maar Cheng/Flint keek vanaf het begin van de partij tegen een achterstand aan.

Katja Stam smasht - Pro Shots

Eigenlijk ontspon zich eenzelfde duel als eerder op de dag. De partij ging redelijk gelijk op, maar nooit gaven de Nèderlandsen hun voorsprong uit handen. Eerder op de dag, 's ochtends in de kwartfinales, was het Zwitserse koppel Esmée Böbner en Zoé Vergé-Dépré de tegenstander. Ook in die partij was de score 21-17, 21-17. Snoeiharde smashes Bij Brouwer en Meeuwsen was het een stuk spannender tegen Pablo Herrera en Adrián Gavira: 21-17, 15-21, 15-13. Beide duo's bestookten elkaar in de derde set met snoeiharde smashes en wierpen zich ervoor met stevige blocks. Brouwer/Meeuwsen nam vroeg een kleine voorsprong in set drie, maar comfortabel werd het gaatje nooit. Op 9-13 leek het wel gedaan, maar de Spanjaarden knokten zich - wat resulteerde in wat irritaties tussen beide teams - met een laatste inspanning terug tot 13-14. Het bleek een laatste stuiptrekking.

Brouwer en Meeuwsen in actie in Parijs - Pro Shots