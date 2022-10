Nederlandse beachvolleyballers tonen goede vorm in Elite16 in Parijs

Beachvolleybalduo's Raïsa Schoon/Katja Stam en Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen staan in de halve finales van het Elite16-toernooi in Parijs. Een overwinning van Schoon/Stam op het Zwitserse koppel Esmée Böbner en Zoé Vergé-Dépré, waarbij de Nederlandse vrouwen zich niet overdreven hoefden in te spannen, was genoeg om zich bij de laatste vier te slaan: 21-17, 21-17. Bij Brouwer en Meeuwsen was het een stuk spannender tegen Pablo Herrera en Adrián Gavira: 21-17, 15-21, 15-13. Beachvolleyballen op Roland Garros De beachvolleybaltop speelt het knockouttoernooi op het terrein waar in de zomer tennisgrandslam Roland Garros plaatsvindt. Schoon en Stam speelden hun kwartfinaleduel op het center court. 's Ochtends waren er geen bikini's en hempjes in de felle zon, wel lange broeken en t-shirts onder een grijs wolkendek.

Katja Stam smasht - Pro Shots

Schoon en Stam, die eind augustus nog brons pakten op het EK, verschenen scherp aan de eerste service. De Zwitserse vrouwen deden in het begin van de eerste set aardig mee, maar kwamen door eigen slordigheden en uitstekend verdedigend werk van Schoon nooit echt in de wedstrijd. Schoon en Stam gaven dan ook vrij weinig weg en kwamen de hele wedstrijd geen moment op achterstand. Op het derde van vier matchpoints in de tweede set was het gedaan. Spektakel bij Brouwer/Meeuwsen Later in de middag, toen Brouwer en Meeuwsen hun partij speelden, klaarde het op in Parijs en konden de zonnebrillen op. Op het zand buiten het center court voltrok zich een loeispannende wedstrijd. Het Nederlandse mannenduo sleepte de eerste set met 21-17 binnen. Set twee was voor de Spanjaarden, 15-21, maar het spektakel kwam in de beslissende derde set. Beide duo's bestookten elkaar met snoeiharde smashes en wierpen zich ervoor met stevige blocks. Brouwer/Meeuwsen namen vroeg een kleine voorsprong in set drie, maar comfortabel werd het gaatje nooit. Op 9-13 leek het wel gedaan, maar de Spanjaarden knokten zich - wat resulteerde in wat irritaties tussen beide teams - met een laatste inspanning terug tot 13-14. Het bleek een laatste stuiptrekking.

Brouwer en Meeuwsen in actie in Parijs - Pro Shots