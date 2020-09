Hockeysters SCHC in slotfase ruim langs Kampong, nog vijf ploegen foutloos

De hockeysters van SCHC hebben in de tweede speelronde van de hoofdklasse korte metten gemaakt met Kampong. In Utrecht won de ploeg van strafcornerspecialiste Caia van Maasakker met 5-1.

Van Maasakker nam in het tweede kwart de eerste twee treffers voor haar rekening, beide keren via een strafcorner. Kampong kwam via Renee van Laarhoven nog wel terug tot 1-2, maar drie treffers van SCHC in de laatste vijf minuten betekenden een ruime zege voor de bezoekers.

SCHC is daardoor nog foutloos na twee speelronden, met zes punten uit twee wedstrijden. Er zijn echter nog vier ploegen die allebei hun duels wisten te winnen.