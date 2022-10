Nog niet aan de beurt, maar herhaalprik corona halen kan soms toch

Mensen die geen extra risico lopen op ernstige gevolgen van een corona-infectie, kunnen voor hun beurt een afspraak maken voor een herhaalprik. Het softwareprogramma waarmee de afspraken worden gemaakt, is niet ontworpen voor miljoenen gebruikers, zegt een woordvoerder van GGD GHOR, de belangenbehartiger van de 25 GGD's.

De woordvoerder wijst erop dat mensen bij het halen van de booster op hun geboortejaar worden gecontroleerd en dat ze de uitnodigingsbrief moeten laten zien. Als ze te jong zijn of geen brief bij zich hebben, worden ze weggestuurd.

Maar dat is niet overal het geval. Bij een vaccinatielocatie in Utrecht stonden vandaag meerdere mensen in de rij die jonger dan 69 waren en geen brief bij zich hadden. Ze kregen toch een vaccinatie. "Omdat jullie een afspraak hebben", zei een leidinggevende.

Ten koste van anderen

Officieel zijn nu de mensen aan de beurt die in 1953 of daarvoor zijn geboren, en ook diegenen die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik. Ook bewoners van zorginstellingen, zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact en mensen met het syndroom van Down hebben nu recht op een herhaalprik.

Volgens GGD GHOR zijn er altijd mensen die de controles weten te omzeilen. Wie dat doet dringt voor ten koste van de mensen die zo'n prik eerder moeten krijgen, zegt de woordvoerder.