Streuer: 'Selectie van Twente is zelfs nog iets sterker dan vorig jaar'

Als kind zag Jan Streuer Sportclub Enschede nog voetballen, met Abe Lenstra als spelverdeler. Daar is zijn clubgevoel al ontstaan, voor het latere FC Twente waar hij zelf mocht spelen en nu technisch directeur is. Is dat dan het geheim achter de truc waarmee hij op zijn oude dag van FC Twente weer de vierde club van Nederland maakte, praktisch uit het niets? Streuer (71) is bezig aan zijn derde seizoen in Enschede, waar hij samen met algemeen directeur Paul van der Kraan (68) en de door hemzelf aangestelde trainer Ron Jans (64) de gevallen landskampioen van 2010 weer overeind hielp. De successen houden de geest jong. "Ik denk dat de selectie zelfs nog iets sterker is dan die van vorig jaar", schat Streuer in. "Maar de druk is ook groter, door de goede resultaten. En het wil niet automatisch zeggen dat we het nog beter gaan doen, want concurrenten versterken zich natuurlijk ook." Gloriejaren herleven? Spelen om plek drie tot en met zes wil Streuer, zoals in zijn eigen tijd als speler van FC Twente. "Onder trainer Kees Rijvers werden hier grote stappen gezet, geweldige jaren waren dat." Het zal ze goeddoen in Enschede, dat drie mannen van de oude stempel de gloriejaren weer doen herleven. En dat de kracht van de dertigduizend hondstrouwe supporters in de Grolsch Veste ook in het moderne voetbal nog van onschatbare waarde is.

De selectie van FC Twente in 1974, met Jan Streuer als derde van links op de achterste rij - ANP

En dat in een wereld van het grote geld, waarin FC Twente bijna ten onder ging. "We moeten nog steeds voorzichtig zijn." Desondanks telde FC Twente deze zomer liefst twee miljoen euro neer voor Michel Vlap en anderhalf voor Michal Sadílek, meteen de twee duurste aankopen sinds de club acht jaar geleden onder curatele werd gesteld. Beide spelers liepen echter al een jaar op huurbasis rond. "Sadílek heeft gewoon een uitstekend seizoen gespeeld. En van Vlap verwachten we dat hij nog veel beter kan dan hij afgelopen jaar heeft gepresteerd."

Michel Vlap kwam deze zomer definitief over van Anderlecht, voor twee miljoen euro - ANP

Samen met de door Feyenoord al begeerde Mees Hilgers en Ramiz Zerrouki vertegenwoordigen Sadílek en Vlap nu het meeste kapitaal op het veld. "In de ideale situatie verkoop je steeds de beste spelers, om er nieuwe talenten voor terug te halen", vindt Streuer. "Voor een club als Twente is het cruciaal een goede transfer te maken. Maar als we niet hoeven te verkopen, zoals onlangs met Zerrouki, kunnen we ook de hoofdprijs vragen." En zo blijft het elftal ook op sterkte. Want goede resultaten zorgen voor meer aantrekkingskracht van de club.

Zwarte cijfers voor FC Twente FC Twente heeft niet alleen sportief, maar ook financieel een goed jaar achter de rug. De voetbalclub uit Enschede meldde bij de presentatie van de jaarcijfers dat het twee miljoen euro winst heeft gemaakt in het seizoen 2021/2022. Dankzij transferinkomsten, waaronder de verkoop van keeper Joël Drommel aan PSV en die van Queensy Menig aan Partizan Belgrado, werd het boekjaar positief afgesloten.

Streuer maakt van het scouten van nieuwe spelers geen hogere wiskunde. Het is de nuchterheid waar FC Twente eigenlijk al jaren naar snakte, om weer een normale en gezonde club van het volk te worden. "Cruciaal is dat de lijntjes kort zijn als we nieuwe spelers willen halen", zegt Streuer, die met Jans bewust een ervaren coach aanstelde om een weer hecht team te smeden. "Het is in mijn ogen heel belangrijk dat de trainer en de technisch directeur op één lijn zitten. We hebben nu onder leiding van Patrick Busby ook een goed scoutingsteam." Kritisch in keuzes "Ik kijk bij voetballers vooral naar de mentaliteit, kunnen ze het team sterker maken? En bij voorkeur halen we Nederlandse spelers of jongens die al bekend zijn hier." Zaakwaarnemers bieden ook vaak spelers aan, waarbij Streuer merkt dat dit FC Twente als een mooie opstap wordt gezien naar een topclub of een mooi avontuurlijke het buitenland. Maar hij is uiterst kritisch in zijn keuzes.

Zelf stond Streuer in het verleden ook aan die kant, toen hij de belangen behartigde van John van den Brom. Zo belandde hij uiteindelijk bij Vitesse, de club waar hij zeventien jaar zou werken. Streuer maakte alles mee. De aanval op de top onder voorzitter Karel Aalbers, tot de bijna-degradatie in de jaren daarna. "Natuurlijk doet de huidige sportieve situatie me dan wel wat, ik heb er een groot deel van mijn leven rondgelopen. Ze moeten echt oppassen. Als het onder Phillip Cocu omslaat, kunnen ze zo weer aanhaken bij de subtop. Maar als het nog even tegen blijft zitten, kan het ook zo de verkeerde kant op gaan."

