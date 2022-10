In natte derde vrije training in Singapore is Leclerc net sneller dan Verstappen

Charles Leclerc heeft in een korte derde vrije training voor de Grand Prix van Singapore de snelste tijd neergezet. De Ferrari-rijder was net vlugger dan Max Verstappen en zijn teamgenoot Carlos Sainz.

De derde vrije training duurde maar een half uur, want kort voor het begin ervan begon het in Singapore hard te regenen. De auto's bleven daardoor lang binnen, maar door de tropische hitte was het wegdek ook vrij snel weer droog. Om 12.30 uur Nederlandse tijd kwamen de coureurs dus toch de baan op.

Voor Verstappen was het fijn dat hij nog wat oefenrondes kon rijden, want vrijdag stond hij het grootste gedeelte van de tweede vrije training stil. Red Bull wilde het een en ander uitproberen in de afstelling van zijn wagen, maar dat duurde allemaal wel erg lang. Uiteindelijk zette hij de vierde tijd neer. In de eerste oefensessie was alleen Lewis Hamilton sneller dan Verstappen.

Voor de coureurs was de derde training ook een kwestie van zoeken naar de juiste banden op de nog altijd behoorlijk natte baan. Verstappen verruilde de regenbanden al snel voor intermediates.