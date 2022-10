Verstappens teambaas Horner woedend na insinuaties over vals miljoenenspel

Afbeelding ter illustratie - AFP

Aanleiding: insinuaties dat Red Bull Racing vorig jaar het pas ingevoerde budgetplafond heeft overschreden. Italiaanse en Duitse media publiceerden op basis van anonieme bronnen dat minstens twee renstallen zich in 2021 niet aan de begrotingsregels hebben gehouden. Het zou naast de renstal van Horner ook om Aston Martin gaan. Dat Verstappen vorig jaar de wereldtitel veroverde maakt de kwestie extra pikant. 'Onacceptabele dingen gezegd' "Het is natuurlijk geen toeval dat iemand hier mee komt", zegt Horner, die het woord 'laster' ook in de mond nam. "Uitgerekend in het weekend dat Max zijn titel kan prolongeren en een groots seizoen kan bekronen, zitten we hier eindeloos te praten over geld. Dat nemen we zwaar op. Er zijn kwalijke en onacceptabele dingen gezegd door rivaliserende teams." In Singapore heeft Horner zichtbaar moeite om zijn woede te bedwingen. "We zaten vorig jaar onder het budgetplafond. We staan honderd procent achter wat we hebben ingediend en hebben vertrouwen dat we ons aan de regels hebben gehouden." Verstappens teambaas wijst erop dat geen enkel team helemaal zeker van zijn zaak kan zijn. "Het is het eerste jaar met een complex pakket nieuwe financiële regels. Er zal altijd een leercurve zijn en het is voor de FIA een enorme klus om alles te onderzoeken en te interpreteren. Er zijn allemaal straffen en consequenties mogelijk."

Max Verstappen en Christian Horner - AFP

De FIA legt momenteel de laatste hand aan de evaluatie. De verwachting is dat het rapport medio volgende week naar buiten komt. "Het is heel jammer dat het zo lang heeft geduurd. Hopelijk kan dat in de toekomst sneller, want je wil niet zo lang na de ontknoping van het seizoen nog discussies over dit soort kwesties." Horner pikt het niet dat de suggestie wordt gewekt dat hij de kluit heeft belazerd. De 48-jarige Brit noemt geen namen, maar doelt op Ferrari en Mercedes. "Er zijn ongekende uitspraken gedaan. Het gaat nota bene om vertrouwelijke documenten. Ik heb geen idee wat er bij andere renstallen speelt, dus hoe kunnen zij in hemelsnaam weten wat wij hebben ingediend? Ik ben benieuwd waar hun explosieve teksten op zijn gebaseerd." "Het is allemaal speculatie en dit is zeer schadelijk voor de sport en voor mijn renstal", oordeelt Horner. "We hebben vanwege het budgetplafond negentig mensen moeten ontslaan. We hebben alles strikt nageleefd in de hele organisatie. Het is een enorme ingreep. Er zijn salarissen bevroren, maar het maakt een seizoen ook heel anders. Het is veel lastiger om de doorontwikkeling van de auto te plannen als je financieel aan banden ligt." Ferrari: 'Handhaving cruciaal' Heel anders is de toon bij Red Bull-rivaal Ferrari. Dat is verklaarbaar: de Italiaanse stal zit niet op het verdachtenbankje. "Als een team de regels heeft overtreden, moet de FIA een maximale straf uitdelen", vindt sportief directeur Laurent Mekies. "Handhaving is cruciaal, anders is het einde zoek. Dit is een belangrijke testcase. Opgelegde sancties moeten transparant zijn voor iedereen. Het kan niet zijn dat de regels tijdens het spel worden veranderd."

Laurent Mekies met Max Verstappen, Charles Leclerc en Lewis Hamilton - AFP