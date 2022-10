De Floriade was een flop, maar de plantjes wil iedereen hebben

De belangstelling voor bloemen en planten die overblijven als de Floriade in Almere binnenkort sluit, is zo groot dat de inschrijving daarvoor per direct is gesloten.

"We hebben honderden aanmeldingen gekregen. Dat heeft ons echt positief verrast", zegt Ingrid Zeegers bij Omroep Flevoland. Zeegers is de initiatiefnemer van Ally bloeit verder, een actie om zoveel mogelijk planten te redden als de Floriade op 9 oktober dichtgaat.

Over de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade is de laatste maanden vooral negatief geschreven. Werd bij aanvang gesproken over mogelijk twee miljoen betalende bezoekers, nu hoopt de organisatie dat de teller op de sluitingsdag op 680.000 staat. Het evenement heeft de gemeente bijna 85 miljoen euro gekost, ruim acht keer meer dan oorspronkelijk becijferd.

Maar als het straks voorbij is, wil iedereen de (gratis) plantjes wel hebben. Zeegers is verrast en onder de indruk van de motivatie van de belangstellenden. "Er zijn mensen die zeggen dat ze het fantastisch zouden vinden als ze de planten in het buurthuis kunnen neerzetten. Er zijn ook mensen die het met de school in de wijk hebben besproken, kunnen we daar nog planten gebruiken?"

Ook zorginstellingen en woningcorporaties tonen belangstelling voor de planten. En een park in Almere wil z'n plantenverzameling uitbreiden.

Geen vrije keus

In totaal verwacht Zeegers tussen de 125.000 en 150.000 planten te kunnen verdelen. De komende week selecteert ze de gegadigden. "We geven voorrang aan mensen die zich inzetten voor hun wijk", zegt ze. Zodra de Floriade sluit, kunnen de planten worden opgehaald. Een deel van het groen blijft gewoon staan op het huidige Floriadeterrein: daar komt de nieuwe woonwijk Hortus.

Intussen probeert de organisatie de twee laatste weekenden van de Floriade de bezoekersaantallen toch nog op te stuwen met een reeks activiteiten. Morgen is het bijvoorbeeld Grootouderdag en op de slotdag treedt de Koninklijke Militaire Kapel op.