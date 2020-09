Pogacar wint opnieuw bergetappe, geletruidrager Roglic geeft niks toe

Pogacar pakt op Grand Colombier tweede ritzege, vlak voor Roglic - NOS

De Slovenen Tadej Pogacar en Primoz Roglic hebben opnieuw laten zien de sterkste klimmers in de Ronde van Frankrijk te zijn. Pogacar won de etappe naar de top van de Grand Colombier (buitencategorie), geletruidrager Roglic eindigde in zijn wiel als tweede. De Jumbo-Visma-helpers van Roglic maakten indruk door bijna de hele etappe, over drie bergen, de groep met favorieten aan te voeren. Roglic zelf demarreerde in de slotkilometer als eerste, Pogacar, Richie Porte en Miguel Ángel López wisten aan te haken. Toen Pogacar vervolgens een versnelling plaatste, kon niemand hem nog voorbij. Bernal en Quintana verliezen veel tijd Regerend Tourwinnaar Egan Bernal (derde in het klassement) en Nairo Quintana (vijfde) zakten op de Grand Colombier door het ijs. Beide Colombianen verloren door het stevige tempo van onder anderen Wout van Aert al vroeg op de klim de aansluiting met de favorieten. Bernal kan een nieuwe Tourzege uit het hoofd zetten, hij kwam meer dan zeven minuten achter Roglic over de finish en geeft in het klassement op de dertiende plaats 8.25 toe op de gele trui.

De topvijf na de vijftiende etappe - NOS

De eerste echte aanval op de Grand Colombier kwam op naam van Adam Yates, die door het wegvallen van Bernal en Quintana naar de topvijf in het klassement steeg. De op kop van de groep rijdende Tom Dumoulin zag hoe de Brit een dikke kilometer lang een kleine vijftig meter voorsprong hield, langer hield Yates het niet vol. Dumoulin terug in toptien Dumoulin kon niet mee toen Roglic versnelde in de laatste kilometer. Hij kwam 24 seconden na ritwinnaar Pogacar over de streep, maar is wel teruggekeerd in de toptien van het algemeen klassement. Dumoulin staat negende op 5.12 van zijn ploeggenoot.

De Avondetappe Dione de Graaff blikt in de Avondetappe terug op de veertiende etappe met oud-wielrenners Danny Nelissen en Michael Boogerd en Sunweb-renner Nils Eekhoff. De uitzending begint om 22.14 uur en is te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

De dominantie van Jumbo-Visma in de Tour lijkt met de rit groter te worden. De Nederlandse formatie controleert de koers al dagenlang als het er echt om gaat en ook in de zware bergrit door de Jura hield de ploeg de regie stevig in handen. Geen ploeg wist de dominante rol van Jumbo-Visma ook maar een moment te bedreigen. Roglic wist zich aan de voet van de slotklim nog omringd door maar liefst vijf ploeggenoten, onder wie Tom Dumoulin. Ook op de eerste twee beklimmingen, beide van de eerste categorie, voerden de Jumbo-Visma-renners het peloton steevast aan.

Wout van Aert op kop, voor Dumoulin (l) en Gesink (r) - AFP

Al ver voor de eerste beklimming werd de Colombiaan Sergio Higuita het meest tragische slachtoffer van de loodzware etappe. Higuita keek op het vlakke even over zijn schouder, reed tegen het achterwiel van een onoplettende Bob Jungels en smakte tegen het asfalt. Na een tweede valpartij moest Higuita de strijd staken. Hevig geëmotioneerd hing hij over zijn stuur voordat hij in de auto bij de ploegleiding stapte.

Jungels rijdt Higuita onderuit, die huilend moet opgeven - NOS

Na een onrustige en daardoor snelle openingsfase kwamen acht renners in de kopgroep terecht, onder wie Pierre Rolland, Simon Geschke en Jesús Herrada. Op de eerste klim, de Montée de la Selle de Fromentel (eerste categorie), bleven zij met z'n drieën vooraan over. De Oostenrijker Michael Gogl gaf zich echter niet zomaar gewonnen, al kostte het hem buitengewoon veel moeite de aansluiting weer te vinden met het drietal. Op een van de steilste stroken van de hele Tour, met een hellingspercentage van maar liefst 22, zwalkte Gogl van links naar rechts over de weg om te voorkomen dat hij helemaal stil zou vallen.

Gogl zwalkend omhoog op 'zwaarste klimkilometers van Frankrijk' - NOS