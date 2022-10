Marokko weer bereid om afgewezen asielzoekers terug te nemen

Dit comité is twee keer bij elkaar geweest, in Marokko en in Nederland, aldus de staatssecretaris. "De samenwerking is dan ook verbeterd, inclusief op terugkeer."

"Nederland en Marokko zijn in 2021 een breed actieplan overeengekomen", zegt Van der Burg in zijn reactie aan de NOS. "Daarin zijn werkafspraken gemaakt over verschillende onderwerpen, inclusief migratie. In opvolging daarvan is kort voor de zomer een 'gemengd comité' opgezet op dit thema."

Nederland kan Marokkanen van wie de asielaanvraag is afgewezen, binnenkort terugsturen naar Marokko. Dat bevestigt staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid aan de NOS, na berichtgeving in NRC over een intern memo van dat ministerie. Volgens Van der Burg heeft Marokko eerder dit jaar al reisdocumenten afgegeven voor enkele van deze afgewezen asielzoekers.

Marokkaanse, maar onder meer ook Tunesische en Georgische 'veiligelanders' veroorzaken problemen in asielzoekerscentra en op straat. Zo sloeg de gemeente Utrecht vorige maand nog alarm over de criminaliteit die de aanwezigheid van 80 tot 120 veiligelanders in het stationsgebied veroorzaken.

Marokkanen die in ons land asiel aanvragen, maken weinig kans op een verblijfsvergunning omdat Marokko als veilig land wordt beschouwd. Het terugsturen van deze Marokkanen is al jaren een probleem. Als ze op het vliegtuig worden gezet keren ze "per kerende post" weer terug, zei voormalig staatssecretaris Broekers-Knol in 2019 in de Tweede Kamer.

Het overleg tussen Nederland en Marokko over het terugsturen van Marokkanen werd volgens NRC stilgelegd in 2018, nadat de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Blok zich kritisch had uitgelaten over de onderdrukking door Marokko van de protestbeweging in het Rifgebergte. Medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek kregen daarna in de Marokkaanse ambassade te horen dat alles werd stilgelegd, Vanaf hogerhand was besloten geen reisdocumenten meer uit te geven, aldus NRC

Verbetering relatie

Bronnen zeiden tegen NRC dat premier Rutte en de toenmalige ministers van Buitenlandse Zaken Blok en Kaag in 2019 besloten dat de relatie met Marokko verbeterd moest worden. In het kader daarvan verklaarde Nederland zich in december vorig jaar bereid om de mogelijkheid van een uitleveringsverdrag met Marokko "te verkennen". Marokko stuurt aan op zo'n verdrag, omdat de Marokkaanse justitie de in Nederland verblijvende politieke activist Said C. in handen wil krijgen. C. wordt gezien als een belangrijke financier van de protestbeweging in het Rifgebergte.

Marokko had in 2015 om uitlevering van C. gevraagd, officieel omdat hij wordt verdacht van criminele bendevorming, omkoping en internationale drugshandel. in De Nederlandse Hoge Raad besliste in 2018 dat C. niet mag worden uitgeleverd, omdat hij in Marokko mogelijk geen eerlijk proces krijgt.