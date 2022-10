Lekkende Nord Stream waarschijnlijk grootste emissie-incident ooit

Na de lekkages aan de Nord Stream-gaspijpleidingen is een grote hoeveelheid methaangas in de atmosfeer terechtgekomen. Onderzoekers van het International Methane Emissions Observatory (IMEO) van de Verenigde Naties concluderen dat op basis van een analyse van satellietbeelden.

"Dit is echt erg, waarschijnlijk het grootste emissie-incident ooit gedetecteerd", zei Manfredi Caltagirone, hoofd van de IMEO tegen persbureau Reuters. "Dit helpt niet, in een tijd waarin we uitstoot echt moeten verminderen."

Het methaanlek wordt bevestigd door metingen van verschillende stations van het Integrated Carbon Observation System (ICOS) in Zweden, Noorwegen en Finland. De hoeveelheid weggelekt methaan is naar schatting gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van een stad zo groot als Parijs, schrijft het ICOS.

Lekken door sabotage

Deze week kwam naar buiten dat bij Nord Stream 1 en 2 explosies hadden plaatsgevonden, met vier gaslekken als gevolg. Algemeen wordt aangenomen dat de gaspijpleidingen zijn gesaboteerd. Wie hierachter zit, is onduidelijk. Oekraïne wijst naar Rusland, maar komt niet met bewijs. De Russische inlichtingendienst zegt dat het aanwijzingen heeft voor westerse betrokkenheid bij de lekken. Wat voor aanwijzingen dat zijn, maken ze niet bekend.

Nord Stream 1 en 2 zijn oorspronkelijk bedoeld om gas van Rusland naar Europa te transporteren. Sinds augustus wordt via Nord Stream 1 geen gas meer geleverd. Volgens het Russische staatsgasbedrijf Gazprom is dat vanwege onderhoud, maar buiten Rusland bestaat twijfel over die uitleg.

Nord Stream 2 is nooit in gebruik genomen. Duitsland legde het goedkeuringsproces voor deze leiding kort voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne stil. Gazprom levert nog wel gas aan Europa via een andere leiding.

Hoewel de levering van gas via Nord Stream 1 en 2 stilligt, waren deze leidingen nog wel met gas gevuld. Dat loopt nu weg via meerdere lekken. Denemarken verwacht dat de pijpleidingen morgen leeg zijn, schrijft Bloomberg.