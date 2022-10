Poetins nucleaire optie: bluf, afschrikking of reële dreiging?

Als we ertoe gedwongen worden, dan deinzen we er niet voor terug kernwapens te gebruiken - die boodschap wordt door president Poetin al sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne met kracht naar voren gebracht. Dreigen met de inzet van kernwapens is in het verleden wel vaker gehoord en uiteindelijk altijd bluf gebleken. De NAVO en de VS nemen het echter "zeer serieus". Waar zou Rusland toe in staat met zijn nucleaire arsenaal?

Vooropgesteld: inlichtingendiensten hebben geen enkele aanwijzing dat Rusland zijn kernwapeneenheden in de hoogste staat van paraatheid heeft gesteld, zoals Poetin in februari blufte. Analisten achten de kans minimaal dat Poetin op de korte termijn werkelijk naar kernwapens grijpt.

De grootste natie ter wereld beschikt ook over het grootste aantal kernkoppen van alle landen. De belangrijkste functie van deze duizenden kernwapens is afschrikking. Dankzij de angst voor mutual assured destruction (MAD), ofwel het risico op wederzijdse vernietiging, is er nog nooit een kernoorlog gevoerd.

De minder krachtige tactische atoombommen kunnen al vanaf enkele honderden kilometer afstand worden afgevuurd. Rusland kan ze inzetten vanaf oorlogsschepen en onderzeeërs, vanuit vliegtuigen afwerpen of via mobiele raketlanceerinstallaties afvuren.

Die laatste categorie wordt voornamelijk gevormd door intercontinentale ballistische raketten met een bereik van ruim 5500 kilometer. Deze kernwapens veroorzaken verwoestingen over een grote oppervlakte. Ook de Russische bevolking zou getroffen worden door zo'n explosie in buurland Oekraïne, direct dan wel indirect door de fall-out. Dat zijn giftige radioactieve gronddeeltjes die neerdalen in de omgeving.

Het Kremlin is ook trots op de recent ontwikkelde hypersonische raketten. Die projectielen kunnen snelheden van wel tien keer de snelheid van het geluid halen. Ze zijn daardoor veel moeilijker neer te halen. Nog los van de vraag of die hypersonische raketten al operationeel zijn, denkt defensiespecialist Dick Zandee niet dat Rusland hiervoor zou kiezen.

"De hypersonische raket is in dit geval niet relevant. Die is ontwikkeld als tegenwicht voor de Amerikanen, want Rusland maakt zich grote zorgen over hun geavanceerde raketverdediging." Oekraïne heeft niet zo'n geavanceerd luchtafweersysteem en daarom zou het volgens Zandee logisch zijn voor Rusland een normale raket af te vuren - in dit denkbeeldige wat-als-scenario.

'Lastig effectief in te zetten'

In tegenstelling tot de allesverwoestende strategische kernraketten wapens zijn tactische kernwapens bedoeld voor militaire doelwitten. "Je probeert niet een land te vernietigen, maar de militaire operatie te wenden", zegt Mart de Kruif, oud-commandant der Landstrijdkrachten. "Maar los van de kolossale geopolitieke gevolgen is het middel lastig militair effectief in te zetten, vooral offensief."

De aanvallende partij moet uitkijken dat het niet de eigen strijdkrachten treft, direct of indirect via de fall-out. Bovendien moet het getroffen gebied als verloren worden beschouwd vanwege de radioactieve straling. "Het is meer bedoeld als ultiem noodmiddel in een defensief scenario, als alles verloren is", zegt De Kruif. "Ik zie het op de korte termijn niet gebeuren."

Poetin blufte over 'verhoogde staat paraatheid'

Ook Zandee noemt het zeer onwaarschijnlijk dat Poetin op de korte termijn opdracht geeft om kernwapens in te zetten. "Alle dreigingen met kernwapens zijn puur verbaal geweest. Rusland heeft nooit echt zijn nucleaire eenheden in hoge staat van paraatheid gezet." De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben met onder meer satellietbeelden die bewering van Poetin van eind februari ontzenuwd.

Een week geleden zinspeelde Poetin opnieuw op de mogelijke inzet van kernwapens, als uiterste verdedigingsmiddel: