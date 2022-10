Bliksembezoek aan Van Bommel op de Bosuil, waar Antwerp ongrijpbaar blijft

blik·sem·be·zoek (het; o; meervoud: bliksembezoeken) 1 - zeer kortstondig bezoek. Royal Antwerp FC is het seizoen waanzinnig begonnen. 'The Great Old', de bijnaam van de oudste voetbalclub van België, gaat zondag op voor competitiezege nummer tien op een rij. Antwerp is dan ook fier koploper. Perfect om de Europese uitschakeling te doen vergeten. Het succes is mede dankzij een grote Nederlandse invloed. De omstreden technisch directeur Marc Overmars zorgt voor de aanwinsten, de door hem aangestelde trainer Mark van Bommel smeedt er een team van. Onder zijn leiding is Oranje-spits Vincent Janssen momenteel topscorer van de Jupiler Pro League, strooit Jurgen Ekkelenkamp met assists en laat huurling Calvin Stengs bij vlagen zijn AZ-vorm van weleer zien.

Vincent Janssen, momenteel topscorer in België - Pro Shots

Kortom: redenen genoeg om eens langs te gaan bij Antwerpen. Maar de club werkt niet mee. Een interview met Overmars, die al maanden zwijgt over zijn veelbesproken vertrek bij Ajax? Niet mogelijk. Een gesprek met Van Bommel? Voorlopig niet. Met een Nederlandse speler dan wellicht? Misschien later, maar nu nog niet. En dat krijgen we al vanaf het begin van dit seizoen te horen. Het lijkt erop dat Antwerp de Nederlandse journalisten liever buiten houdt. Overmars spreekt nog steeds niet Ook de Belgische collega's hebben Overmars nog steeds niet kunnen spreken, vertelt Niel Van Essche, Antwerp-volger van Het Laatste Nieuws. "Jammer, maar het is een besluit van de club. Zij zeggen dat ze zelf een moment willen bepalen dat Overmars met de media praat." "Ik denk dat de club zich een beetje wil afschermen en alle commotie wil vermijden", merkt Dennis Rosiers van Gazet van Antwerpen op. "Of dat goed is of niet, laat ik in het midden. Het is zoals het de voorbije maanden al gaat." Bekijk hier de presentaties van Overmars en Van Bommel bij Antwerp eerder dit jaar:

Volgens de Vlaamse journalisten is de kwestie-Overmars redelijk richting de achtergrond aan het gaan vanwege de goede prestaties. "Voor wat er nu op het veld gebeurt, krijgen de Nederlanders respect vanuit de pers. De sterren staan gunstig op het moment", aldus Rosiers. De zogenaamde één op één-interviews zijn dus niet mogelijk, maar de perschef laat weten dat we wel welkom zijn bij de wekelijkse persconferentie van Van Bommel in aanloop naar een wedstrijd in het weekend. Wel benadrukt hij dat er alleen wedstrijdgerelateerde vragen mogen worden gesteld en dat het perspraatje de voorbije keren tien minuten heeft geduurd. "Aan jullie om te beoordelen of dat een oversteek waard is." Prachtige perszaal is akelig leeg Na zo'n twee uur rijden doemt de hypermoderne hoofdtribune van het Bosuilstadion in Antwerpen op. Via de media-ingang de deur door richting de enorme perszaal, geverfd in de rood-witte clubkleuren, met op het groene tapijt rijen dik aan witte en zwarte stoelen. Van de pakweg vijftig zitjes zijn er maar drie bezet: de twee Vlaamse collega's en ik. Er is geen cameraploeg te bekennen en de eenzame fotograaf beweegt zich vrij tussen de stoelen wanneer Van Bommel met de perschef plaatsneemt achter de tafel.

Mark van Bommel tijdens het perspraatje - Pro Shots