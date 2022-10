'Tramadol-gebruiker' Quintana vertrekt kort na contractverlenging bij Arkéa-Samsic

Nairo Quintana verlaat aan het einde van dit jaar de ploeg Franse wielerploeg Arkéa-Samsic. De 32-jarige Colombiaan kondigde dat nieuws zelf aan op Instagram, de exacte reden voor zijn vertrek laat hij in het midden.

De klassementsrenner had zijn contract op 16 augustus nog verlengd tot en met 2025. Dat was een dag voordat hij uit de uitslag van de Tour de France werd geschrapt. Quintana raakte zijn zesde plaats in het eindklassement kwijt omdat hij de verboden pijnstiller Tramadol had gebruikt.

Quintana is niet geschorst voor het gebruik van de pijnstiller, omdat het volgens wielerbond UCI zijn eerste overtreding is. Bij controles op 8 en 13 juli werd in bloedmonsters van Quintana het middel aangetroffen. Dat is een morfine-achtige pijnstiller. Tramadol staat sinds maart 2019 op de lijst van verboden middelen. Niet omdat het prestatiebevorderend is, maar omdat het duizelingen zou kunnen veroorzaken.

'Optimistisch over beroep'

Quintana, die in zijn carrière twee keer als tweede eindigde in de Tour de France, is bij het internationaal hof van sportarbitrage CAS in beroep gegaan tegen zijn diskwalificatie uit de Tour. "Ik ben optimistisch over de uitkomst, omdat ik eerlijk ben. Ik heb niets verkeerds gedaan", schrijft de klimmer zelf op Instagram.

"Ik wil Arkéa-Samsic bedanken voor de afgelopen drie jaar. We hadden ups en downs, maar ik heb al mijn ervaring kunnen geven aan een geweldig team. Ik heb punten kunnen halen om het team naar de World Tour te brengen, wat ook het doel was van mijn komst", aldus Quintana.