Velen zien Tadic liever 'op het bankie', maar cijfers ondersteunen basisplaats

Dusan Tadic lijkt voorlopig nog onomstreden bij Ajax, maar de aanvoerder kent een ogenschijnlijk moeizame start van het seizoen. De kritiek van kenners, analisten en supporters liegt er niet om. Maar is die kritiek wel terecht? Zijn cijfers schetsen een genuanceerder beeld. "Wanneer je niet goed speelt, ben je oud. Wanneer je wel goed speelt, ben je jong." Tadic kan niet zoveel met het commentaar dat hij krijgt op zijn spel. De 33-jarige aanvaller draait al langer mee en weet ook: weinig werelden zo opportunistisch als die van het voetbal.

Zijn krediet bij Ajax is groot. Aan de hand van de Servische aanvoerder groeiden de Amsterdammers uit tot vaste klant in de Champions League, met als hoogtepunt de halve finale in 2019. Sinds zijn komst eindigde Ajax steevast bovenaan in de eredivisie. Toch wordt de roep om de aanvaller te passeren steeds luider. "Als je Tadic zag spelen... Dat was een verschrikking", zei Rafael van der Vaart eerder. "En die speelt gewoon negentig minuten. Als wij vroeger zo speelden, hadden we de rust niet gehaald. Je moet wel leveren natuurlijk. Ik ben enorm fan van hem. Maar je merkt, het is een beetje weg." 'Bankie' Oud-Ajacied Wesley Sneijder deed daar in Veronica Offside nog een schepje bovenop. "Tadic moet je even uit z'n lijden verlossen. Even op het bankie, effe zitten", zei hij. Een mening die steeds vaker gehoord wordt.

Met spelers als Davy Klaassen en Brian Brobbey op de bank heeft Ajax genoeg opties om te rouleren. Waar Steven Bergwijn, Steven Berghuis en Mohammed Kudus vaak worden gewisseld, blijft Tadic staan. Coach Alfred Schreuder haalt zijn schouders op als het gaat over de kritiek op zijn leider. "Ik hoor de verhalen, maar doe er niets mee. Het zijn vooral journalisten en presentatoren die hun mening geven en die pushen dat. Dusan speelt nu meer aan de rechterkant en dat was even wennen met Devyne (Rensch)." Houterig op rechts Nadat Tadic eerst in de spits werd geposteerd door Schreuder, moest hij daar al snel plaats maken voor Brobbey (en later Kudus). Recordaankoop Bergwijn komt op links het beste tot zijn recht en daarom moet Tadic uitwijken naar rechts. Op die plek oogt het onwennig. Zijn acties zien er houterig uit, omdat hij op rechts minder goed kan vertrouwen op zijn actie buitenom, iets dat hij dan ook zelden nog doet. Ook zijn veelgeroemde uitdraaiende voorzet komt minder uit de verf, simpelweg omdat hij die met zijn verkeerde been moet geven.

Waarom houdt Schreuder dan toch aan hem vast? Dat antwoord is simpel. Naast zijn leidersrol in het veld, zorgt Tadic voorin nog altijd voor veel creativiteit. Een statistiek die dat goed laat zien is die van gecreëerde kansen. In dat klassement is de Serviër ongeëvenaard. Sterker nog: dit seizoen creëert hij meer dan twee keer zoveel kansen als Bergwijn en Berghuis, die de tweede plaats in deze ranglijst bezetten. Ook in het aantal passes naar het strafschopgebied staat er geen maat op Tadic. Met 112 passes laat hij Berghuis (62) en Daley Blind (43) mijlenver achter zich. Van grote waarde In vergelijking met afgelopen seizoen doet Tadic het niet heel veel slechter. Hij is overduidelijk minder doelgericht - de teller staat nog op 0 goals na 884 minuten - maar nog altijd is hij van grote waarde als aangever. Het aantal assists per negentig minuten is, mede door drie assists tegen sc Heerenveen, hetzelfde als vorig seizoen en ook is hij nauwkeuriger geworden in zijn passing.

