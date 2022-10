Nicaragua verbreekt diplomatieke banden met Nederland

Nicaragua verbreekt de diplomatieke betrekkingen met Nederland. De regering in Managua verwijt Nederland een neokoloniale en bemoeizuchtige houding en "een voortdurende belediging van Nicaraguaanse gezinnen".

Volgens persbureau AFP is leider Daniel Ortega woedend dat Nederland toegezegde fondsen voor de bouw van een ziekenhuis zou hebben ingetrokken. Die boodschap zou de Nederlandse ambassadeur voor Midden-Amerika, Christine Pirenne, afgelopen donderdag bij een bezoek aan Managua hebben overgebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken. "Hoepel dan maar op", zei Ortega.

Wat de precieze gevolgen zijn van het verbreken van de banden is onduidelijk. Nederland heeft in Nicaragua geen ambassade, Pirenne werkt vanuit San José in Costa Rica. Wel is er een honarair consul, die vrijwillig de Nederlandse belangen in het land vertegenwoordigt. Of hij het land moet verlaten, is onbekend.

Nicaragua heeft in Nederland wel een ambassade. Naar verwachting roept het land zijn ambassadeur terug.