Williams-baas over overmacht Verstappen: 'Altijd mooi als de beste wint'

In een wereld die vooral draait om Max Verstappen, Charles Leclerc en Lewis Hamilton is Jost Capito niet vaak terug te vinden in de krantenkoppen. Behalve tijdens de vorige grand prix in Italië.

De Grand Prix van Singapore begint zondagmiddag om 14.00 uur Nederlandse tijd en is live te volgen op NPO Radio 1 en via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.

"De fans willen ook dat de beste coureur wint. Vergelijk het met de Olympische Spelen. Voor velen is de 100 meter de favoriete titelstrijd. Ook als ze vooraf al weten wie er gaat winnen. Je gaat de favoriete atleet toch niet vragen 110 meter af te leggen of om een stukje over het gras te rennen? De beste van het veld straffen? Einde discussie."

"Niks. Ik zie het anders. In sport moet de beste zegevieren. Ook als de sporter of het team in kwestie altijd en overal wint. Dat hoort bij topsport. Ik heb het meegemaakt in het WK Rally, toen ik bij Volkswagen werkte. We domineerden jarenlang en kregen het verwijt dat we de sport kapot maakten. Ze wilden de regels veranderen om ons te benadelen. Ik vind dat idioot."

In de Formule 1 rijden dit jaar nieuwe auto's, gebaseerd op een grondige reglementswijziging. Dat zou leiden tot meer spanning en inhaalmanoeuvres en minder voorspelbare resultaten. Vervolgens Max Verstappen elf van de zestien GP's. Wat is er misgegaan?

Ondanks het dagsucces van De Vries is Williams nog steeds drager van de rode lantaarn. Onder leiding van Capito is het team na desastreuze seizoenen en financiële problemen aan het opkrabbelen.

"Nee, we zijn goede vrienden en dat blijft zo. Ik weet precies wat ik aan hem heb. Nyck heeft in Monza gedaan wat ik verwachtte. Onderschat dat niet: de eerste keer in een Formule 1-auto met een volle brandstoftank. De start voorin het middenveld. De hectiek op de grid. De startprocedure. Het gedrang in de eerste bochten. Het zoeken van de ideale rempunten. Geen positie verliezen. Ga er maar aan staan."

Toch is hij in beeld als vervanger van Nicholas Latifi, die na dit seizoen vertrekt. Heeft De Vries' race in Italië invloed op uw besluit?

"Het klinkt mooi dat iedereen evenveel mag spenderen, maar de grote teams hebben toen alles nog geoorloofd was, zoveel geld geïnvesteerd dat hun voorsprong enorm is. Om dat gat te dichten moeten wij eigenlijk meer miljoenen uitgeven dan hen. Dat gaat niet en dat mag niet. Het duurt dus nog wel even voor er echt gelijke kansen zijn."

"Ik geloof niet dat een team als Williams de komende jaren opeens races gaat winnen. Podiumfinishes zijn ver weg. Dat kan nog wel vijf of tien jaar duren. Ik verwacht dat het ingevoerde budgetplafond pas over een paar jaar voor een balans gaat zorgen."

"Het was een bijzonder moment, maar ik wist dat hij het kon. Ik heb veel ervaring met het begeleiden van autocoureurs. Dan voel je of iemand er klaar voor is. Of niet. Je kijkt in de ogen en ziet het zelfvertrouwen. Of niet."

U zei na de race in Italië dat De Vries een vaste plek in de Formule 1 verdient. Waarom geeft u hem niet gewoon de cockpit van Latifi?

"Het is niet zo simpel. We leiden jonge coureurs op en moeten kijken of en wanneer een junior kan promoveren. Zo'n besluit is best complex, maar het is geen beslissing die vooral om geld draait. Voor ons is talent van een coureur belangrijker dan de miljoenen die hij meebrengt."

Williams is in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton. Is een Amerikaanse coureur, zoals uw Formule 2-talent Logan Sargeant, dan de logische keuze?

"Er valt inderdaad veel voor te zeggen om een Amerikaanse coureur in de Formule 1 te krijgen. De sport groeit zo hard in de Verenigde Staten. Dat snijdt hout. Het is de ontbrekende schakel: een Amerikaan die naam maakt in de F1. Maar dan moet zo'n coureur wel goed presteren en daar ontbrak het in het verleden aan. Daar zijn voorbeelden genoeg van. F1 is een heel ander spelletje dan IndyCars en NASCAR."

U moet de uitgaven ook in de gaten houden. Weet u zeker dat Williams zich - in tegenstelling tot wat er van Red Bull gezegd wordt - aan de budgetregels houdt?

"We letten op en doen erg ons best om te zorgen dat we ons aan het opgelegde maximum houden. Je moet het spel eerlijk spelen, in the spirit of the sport. Dat betekent dat we ons niet alles kunnen veroorloven. We kunnen niet zomaar elke penny over de balk smijten."

"Je moet marge inbouwen. Er kunnen zich in de laatste races altijd dure incidenten voordoen. Het vergt veel van onze afdeling financiën, maar alle teams hebben ingestemd met deze spelregels. Dan moet je je er ook aan houden."