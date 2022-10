Wekdienst 1/10: Extra congres ChristenUnie over asielcrisis • Geen treinen bij station Bijlmer Arena

Goedemorgen! Wie vandaag in het gebied rond de ArenA in Amsterdam moet zijn, bijvoorbeeld voor Ajax of het optreden van De Dijk, moet zijn reis goed voorbereiden. Er rijden vanaf het eind van de middag geen treinen van en naar het station. En de ChristenUnie houdt een buitengewoon congres over de asielcrisis.

Eerst het weer: de zon breekt vandaag geregeld door, maar soms valt ook een bui. Er waait een matige tot krachtige zuidwest- tot westenwind en het wordt 16 of 17 graden. Zondag kan het af en toe regenen, maar er zijn ook zonnige perioden. Na het weekend volgen een paar droge en vrij rustige oktoberdagen.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De ChristenUnie houdt een speciale ledenbijeenkomst om te praten over de onvrede onder de leden over de asielplannen van het kabinet. Het opschorten van gezinshereniging is in hun ogen ontoelaatbaar.

Vanwege werkzaamheden stoppen er vanaf 16.00 uur geen NS-treinen op station Amsterdam Bijlmer Arena. Er zijn extra parkeerplekken geregeld en er rijden meer metro's om de tienduizenden bezoekers van de thuiswedstrijd van Ajax en het concert van De Dijk in de Ziggo Dome op hun bestemming te krijgen.

Max Verstappen probeert poleposition te pakken in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Singapore. Verstappen krijgt dit weekend de kans om zijn wereldtitel te prolongeren. Wat heb je gemist? Partijleiders van de oppositiepartijen SP, Partij voor de Dieren, BBB en het Kamerlid Omtzigt eisen dat Kamervoorzitter Bergkamp en het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer voor maandag 13.00 uur uitleg geven over het besluit om extern onderzoek te laten doen naar voormalig Kamervoorzitter Arib. Anonieme medewerkers van de Tweede Kamer beschuldigen haar van grensoverschrijdend gedrag in de tijd dat zij voorzitter was. De eis is verwoord in een drie pagina's tellende brief. De partijleiders willen weten waarom Arib uit de pers moest vernemen dat er een onderzoek naar haar functioneren is ingesteld. Ook snappen ze niet waarom het presidium advies aan de landsadvocaat heeft gevraagd en niet aan de advocaat van het parlement.

Ander nieuws uit de nacht: Dodental orkaan Ian loopt op, Cuba vraagt VS om noodhulp: in het zuidoosten van de Verenigde Staten zitten zeker twee miljoen mensen zonder stroom na het overtrekken van orkaan Ian. In de staat Florida is het dodental als gevolg van het noodweer en de overstromingen opgelopen naar 45, melden lokale overheden. Eerder deze week trok Ian over Cuba. De Cubaanse regering heeft de VS gevraagd om bij de springen met noodhulp voor de getroffenen. Knor wint als eerste animatiefilm Gouden Kalf voor Beste Film: voor het eerst gaat de belangrijkste Nederlandse filmprijs naar een animatiefilm. De stop-motionfilm Knor kreeg ook Gouden Kalveren voor de regie en vormgeving. De prijzen werden gisteravond uitgereikt op het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. Steeds meer meldingen van ernstige bedreigingen politici: in de eerste negen maanden van dit jaar zijn er ruim duizend meldingen van opruiing en bedreiging binnengekomen bij het Team Bedreigde Politici (TBP) van de politie. In heel 2021 waren dat er nog 588 meldingen, meldt persbureau ANP. Teamleider Ruud Gründmann zegt dat niet alleen online, maar ook fysiek de bedreigingen toenemen. "Steeds vaker worden politici en bewindspersonen belaagd en uitgejouwd." En dan nog even dit: Een Nederlandse vrouw raakte zo verknocht aan Brugge dat ze de Vlaamse stad 3,3 miljoen euro heeft nagelaten, schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws, en daarnaast ook nog haar huis met een geschatte waarde van 700.000 euro en voor 945.000 euro aan waardepapieren. De 80-jarige woonde sinds acht jaar in het centrum van Brugge.