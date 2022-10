'Steeds meer meldingen van ernstige bedreigingen politici'

Het aantal ernstige bedreigingen van Kamerleden en bewindspersonen neemt steeds meer toe, meldt de politie. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er ruim duizend meldingen van opruiing en bedreiging binnengekomen bij het Team Bedreigde Politici (TBP), tegenover 588 meldingen in heel 2021, meldt persbureau ANP.

De belangrijkste oorzaken volgens de politie hiervoor zijn een stijging van de maatschappelijke onrust en een groeiende meldings- en aangiftebereidheid bij politici.

In 2020 ging het om 600 meldingen, in 2019 om 393 meldingen. In 2018 waren er ook veel meldingen: 620, maar toen kwam de stijging vooral uit toegenomen meldingen van politicus Geert Wilders (PVV) en ging het voor een groot deel over dreigementen van buiten de EU.