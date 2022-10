Dodental orkaan Ian loopt op, Cuba vraagt VS om noodhulp

In de Verenigde Staten zitten zeker twee miljoen mensen zonder stroom na orkaan Ian. In South Carolina, waar de orkaan eerder vandaag weer aan land kwam, is Ian inmiddels afgezwakt tot een storm. Eerder deze week veroorzaakte de orkaan een spoor van vernieling in Florida en Cuba, in Florida is het dodental inmiddels opgelopen tot 42, meldt CNN.

De schade in South Carolina lijkt beperkter te zijn dan in Florida, waar straten volledig onder water stonden. Ook in South Carolina was sprake van overstromingen, maar die vonden vooral plaats in de kustplaatsen. Ook raakten huizen beschadigd. Voor zover bekend zijn er daar geen slachtoffers gevallen.

Beelden van de schade in Florida: