Gameplatform voor kinderen verwijdert spellen die strijd Oekraïne nabootsen

Het grootste gameplatform voor kinderen, Roblox, heeft twee games verwijderd die zich afspelen tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne. Spelers kunnen in de huid kruipen van Russische of Oekraïense strijders, en zo elkaar doden.

Volgens Roblox schenden de spellen de regels van het platform. Ze werden vier uur nadat de BBC er melding van had gemaakt, verwijderd.

Een van de twee spellen, genaamd War on Larkiv: Ukraine, was ook even te zien in een uitgelichte sectie op het platform. De game speelde zich af in Charkov een stad in Oekraïne waar de afgelopen maanden honderden mensen zijn omgekomen door de oorlog. Gamers konden kiezen of ze voor de Russische of Oekraïense kant wilden vechten. Het werd meer dan 90.000 keer gespeeld in de afgelopen twee weken.

Het andere spel, Battle for Ukraine, was al maanden te spelen op het platform. In het spel konden spelers zien hoe steden als Marioepol werden gebombardeerd. Deze stad in het zuiden van Oekraïne werd eerder dit jaar belegerd en grotendeels verwoest door het Russische leger.

Roblox wordt door ongeveer 50 miljoen spelers gebruikt. Vooral kinderen gebruiken het platform om minigames te spelen.