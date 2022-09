Haarscherpe close-ups van oceaanmaan Europa, de eerste in 22 jaar

De laatste keer dat er een ruimtesonde op minder dan 500 kilometer langs Jupitermaan Europa vloog was 22 jaar geleden. NASA-sonde Juno is nu ook langs de maan gescheerd die onder een dikke ijslaag oceanen herbergt waar zelfs leven zou kunnen voorkomen.

De gegevens die Juno doorstuurt zijn belangrijk voor de voorbereiding voor een nieuwe NASA-missie die speciaal op deze Jupitermaan is gericht. De Europa Clipper moet over twee jaar op weg gaan om de superijle atmosfeer, het oppervlak en vooral het binnenste van de maan te onderzoeken.

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA bereidt ook een missie voor, de Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), die ook naar tekenen van leven gaat zoeken en de dikte van de ijslaag in kaart gaat brengen.

Water en zuurstof

Europa fascineert planeetonderzoekers al tijden. Het hemellichaam is ongeveer even groot als onze eigen maan, maar heeft een heel andere geologische geschiedenis. De aanwezigheid van water en zuurstof onder het ijs maakt de maan een van de meest kansrijke plaatsen in het zonnestelsel voor het ontstaan van leven zoals we dat op aarde kennen.

Wetenschappers die de gegevens van Juno verwerken zullen op de nieuwe foto's vooral kijken of het oppervlak van de maan in de afgelopen twee decennia veranderd is. De kilometers dikke ijskorst wordt voortdurend geteisterd door de enorme zwaartekracht van Jupiter, die ook getijden in de ondergrondse oceaan veroorzaakt.