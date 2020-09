Robben binnen halfuur geblesseerd naar de kant tijdens eredivisierentree

De rentree op de Nederlandse velden is voor international Arjen Robben in een regelrechte deceptie ontaard. De aanvaller van FC Groningen moest zich in het duel met zijn oude club PSV al binnen een halfuur laten vervangen met een blessure.

Nadat hij een pass had gegeven, maakte de 36-jarige Robben plotseling het gebaar dat hij naar de kant wilde. Meteen trok hij zijn shirt uit en trok hij zich terug in de catacomben. Het is niet precies duidelijk waar hij last van heeft.

Robben speelde tussen 2000 en 2004 voor FC Groningen en PSV in de eredivisie. Zijn succesvolle carrière in het buitenland en Oranje werd ook gekenmerkt door veel blessures, waardoor de Groningers een speciaal traject met de aanvaller hadden uitgezet op weg naar zijn rentree.

Eerste goal

Na een voetballoos jaar pikte Robben deze zomer de draad weer op in Groningen, na zijn afscheid bij Bayern München een jaar eerder.

Een week geleden maakte hij zijn eerste goal, in een oefenduel met Arminia Bielefeld. De verwachtingen waren hooggespannen voor het duel van zondag.

Het duel tussen Groningen en PSV was nog doelpuntloos toen Robben naar de kant moest. Tomas Suslov was zijn vervanger.