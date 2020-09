Robben binnen halfuur geblesseerd naar de kant bij eredivisierentree

De rentree op de Nederlandse velden is voor Arjen Robben in een regelrechte deceptie ontaard. De aanvaller van FC Groningen moest zich in het duel met zijn oude club PSV al binnen een halfuur laten vervangen met een blessure.

Nadat hij een pass had gegeven, maakte de 36-jarige Robben plotseling het gebaar dat hij naar de kant wilde. Meteen trok hij zijn shirt uit en trok hij zich terug in de catacomben. Het is niet precies duidelijk waar hij last van heeft.

Vermoedelijk kampt de oud-international met liesklachten, liet Danny Buijs doorschemeren. "Of ik daar niet onder de indruk van ben? Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Maar maandag of dinsdag horen we wel hoe erg het is", aldus de trainer van de Groningers.

Robben zelf was direct na afloop naar huis gegaan en niet voor commentaar bereikbaar.