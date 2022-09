Te weinig noodhulp, Cubanen de straat op na orkaan Ian

Op Cuba protesteren enkele honderden mensen al twee dagen tegen de regering. De overheid biedt volgens de demonstranten te weinig noodhulp na orkaan Ian. Een deel van de inwoners zit al dagen zonder stroom en heeft nauwelijks te eten.

Cubanen verliezen hun geduld met de overheid, die er nog niet in is geslaagd het elektriciteitsnetwerk te herstellen. In Havana en twee andere steden gingen mensen de straat op. Ze blokkeerden daarbij straten, sloegen op potten en pannen en legden rottend voedsel op straat - koelkasten zijn door het gebrek aan stroom nutteloos geworden.

Internet afgesloten

Dat er protesten zijn op Cuba is opvallend. Vorig jaar werden nog ruim duizend demonstranten opgepakt en vervolgd voor het protesteren tegen de communistische regering.

Ook ditmaal werden de protesten na een paar uur beëindigd door de politie. Het internet- en telefoonverkeer op het eiland leek donderdag te zijn afgesloten door de regering zodat het nieuws over de protesten zich niet zou verspreiden.

Vooral het westen van Cuba werd hard getroffen door orkaan Ian, die aan land kwam met windsnelheden van zo'n 200 kilometer per uur, hevige regenval en overstromingen. Er vielen zeker twee doden. In de Amerikaanse staat Florida kwamen zeker tien mensen om.

Ian heeft na Cuba en Florida inmiddels de kust van South Carolina bereikt. De storm heeft daarbij wel veel aan kracht verloren.