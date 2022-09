Legerkapitein Burkina Faso kondigt afzetting militaire regering aan

De militaire leider Paul-Henri Damiba van Burkina Faso is afgezet, de regering ontbonden en de grondwet opgeschort. Ook zijn de grenzen van het West-Afrikaanse land gesloten. Dat heeft legerkapitein Ibrahim Traoré in een televisietoespraak aangekondigd.

Nieuwe leider Traoré zei dat een groep officieren had besloten Damiba te verwijderen vanwege zijn onvermogen om het hoofd te bieden aan geweld van radicaal-islamitische groeperingen.

Vandaag braken gevechten uit in de hoofdstad Ouagadougou. In woonwijken waren geweerschoten te horen en in de buurt van het presidentieel paleis was er een ontploffing. Ook werd er geschoten rond het hoofdkwartier van de militaire junta.

Damiba acht maanden aan de macht

De regering van Burkina Faso zei dat de gevechten het gevolg zijn van een "interne crisis" binnen het leger. Er zouden onderhandelingen gaande zijn om tot een vergelijk te komen, liet een regeringswoordvoerder weten.

Deze staatsgreep is de tweede dit jaar in Burkina Faso. Paul-Henri Sandaogo Damiba had in januari zelf de macht in het land overgenomen. Diens voorganger Roch Kaboré werd ook verweten dat het leger te weinig deed doen tegen radicaal-islamitische milities, die veelal banden hebben met IS of al-Qaida.