Bayern-fans kunnen eindelijk echt Oktoberfest vieren na zege op Leverkusen

Die nederlaag stond niet op zichzelf, want ook de drie duels daarvoor leverden enkel remises op. Dat zijn ze in München niet gewend.

Nog voor de interlandbreak meldde de selectie en staf van Bayern zich in het centrum van München voor het eerste Oktoberfest sinds de coronapandemie. Helemaal van harte ging dat niet, want een dag eerder had de trotse titelverdediger de Beierse derby tegen het kleine FC Augsburg met 1-0 verloren.

In Bayer Leverkusen trof Bayern een ploeg die nog meer op drift is. Vorig jaar was Leverkusen nog de nummer drie van de Bundesliga, maar na de slechtste seizoensstart in veertig jaar (5 punten uit 7 duels) bungelt de ploeg dit seizoen onderaan.

Dat in München ook niet veel te halen viel, was al na drie minuten duidelijk. De 19-jarige groeibriljant Jamal Musiala zette Mitchel Bakker op het verkeerde been met een subtiele lichaamsbeweging en uit zijn voorzet schoot Leroy Sané de 1-0 in de verre hoek.

Nadat een schotje van Jeremie Frimpong - die bij Jong Oranje afgelopen week een goede indruk maakte en vanavond bij Leverkusen als rechterwingback speelde - geblokt werd door Matthijs de Ligt, tekende Musiala zelf voor de 2-0.

Musiala-show

Ook bij de 3-0 was uitblinker Musiala betrokken. Hij bediende Sadio Mané, die alle tijd kreeg om de bal goed te leggen op de rand van de zestien en in de hoek te mikken.

Na rust schudde Musiala een maradoneske dribbel uit de heupen en stelde Mané vervolgens in staat de 4-0 binnen te schieten, maar die treffer werd teruggedraaid op advies van de VAR. Die oordeelde namelijk dat een voorafgaande botsing tussen De Ligt en Leverkusen-verdediger Odilon Kossounou niet door de beugel kon.