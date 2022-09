Knor wint als eerste animatiefilm Gouden Kalf voor Beste Film

Andere winnaars zijn onder andere Thekla Reuten voor haar hoofdrol in Narcosis en Jolein Laarman voor Beste Scenario (Do Not Hesitate). Rampvlucht, over de vliegtuigramp in de Bijlmer, won een Gouden Kalf voor Beste Dramaserie en de publieksprijs was voor Bon Bini Holland 3.

De stop-motionfilm over een meisje en haar varkentje kreeg ook Gouden Kalveren voor de regie en de vormgeving. De prijzen werden vanavond uitgereikt op het Gouden Kalveren Gala in Utrecht.

De animatiefilm Knor heeft de Gouden Kalf in de categorie Beste Film gewonnen. Het is voor het eerst dat een animatiefilm de belangrijkste Nederlandse filmprijs krijgt.

De film is gebaseerd op het boek De Wraak van Knor van schrijver Tosca Menten. In een stop-motionfilm worden decors gebouwd waarin animatoren poppetjes van klei of kunststof met de hand voorzichtig bewegen. Na iedere kleine beweging wordt een foto gemaakt. Als al die foto's achter elkaar worden geplakt, ontstaat een animatie.

Dit is een zeer tijdrovend proces dat onder meer bekend is door de animatiefilm The Nightmare Before Christmas en de lange en korte filmpjes van Wallace & Gromit. In Nederland is de techniek ook bekend van de Tsjechische serie Buurman en Buurman.

Eerder werd bekend dat de film ook is ingezonden voor de Oscars in de categorie lange animatiefilm. Narcosis is de Nederlandse voordracht voor Beste Buitenlandse Film.