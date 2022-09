Ultimatum aan voorzitter Bergkamp: Kamerleden eisen uitleg over affaire-Arib

Voorzitter Bergkamp en het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer moeten voor maandagmiddag 13.00 uur opheldering geven over hun aanpak van een extern onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van de voormalig Kamervoorzitter Arib. Dat eisen Kamerleden in een brief die in handen is van de NOS.

Partijleiders van de oppositiepartijen SP, Partij voor de Dieren, BBB en het Kamerlid Omtzigt hebben vandaag de drie pagina tellende brief gestuurd met tal van kritische vragen over de manier waarop Bergkamp en het presidium het hebben aangepakt.

"Wij willen u om heldere uitleg vragen over wat er is gebeurd, in het belang van het aanzien van de Tweede Kamer", zo schrijven Marijnissen, Ouwehand, Van der Plas, Omtzigt en Leijten. Ze noemen de kwestie "van groot belang voor het vertrouwen in onze democratie en onze instituties."

'Machtsmisbruik'

Woensdagavond lekte via NRC uit dat het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, een onafhankelijk onderzoek wil naar het optreden van Arib in haar periode als Tweede Kamervoorzitter van 2016 tot april 2021. De aanleiding waren twee anonieme brieven waarin zij werd beschuldigd van "machtsmisbruik", een "schrikbewind" en "een onveilige werkomgeving", zo schrijft NRC.

Arib reageerde woedend op het nieuws, ook omdat ze vooraf nergens van op de hoogte was gebracht. Ze sprak over een "politieke dolksteek".

Bergkamp moet van de brievenschrijvers tal van kritische vragen beantwoorden. Ze willen weten wat de juridische basis is van het onderzoek en op basis van welke reglement het onderzoek is gestart. "Welke proceswaarborgen waren aanwezig om zowel de belangen van de melders als mevrouw Arib te waarborgen."

Het presidium had advies van de landsadvocaat gevraagd, de advocaat van de regering. Dat snappen de oppositiepartijen niet en daarom willen ze weten wie dat heeft bedacht en waarom de parlementair advocaat niet is gevraagd.

Vraagtekens

Ook zijn er vragen waarom Arib niet op de hoogte is gesteld voor het presidium besloot een onderzoek naar haar in te stellen. "Is dit een gebruikelijke procedure?" Gisteren heeft de voorzitter de pers te woord gestaan en zijn allerlei details van het onderzoek naar buiten gekomen. Ook daar worden vraagtekens bij gezet.

De briefschrijvers maken zich zorgen over de onrust binnen de werknemers in de Tweede Kamer is ontstaan. Er zijn medewerkers die de klachten over Arib niet herkennen en de oppositiepartijen willen dat er ook naar hun verhaal geluisterd wordt. "Hoe wordt ervoor zorggedragen dat alle geluiden in de werkomgeving klinken en gehoord worden?"

Kamervoorzitter Bergkamp moet voor maandagmiddag 13.00 uur de lange lijst vragen beantwoorden.