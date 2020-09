Hamilton wint Formule 1-race in Toscane vol crashes en oponthoud

Lewis Hamilton bedankt het publiek in Toscane - Getty Images

In een dramatische Grand Prix van Toscane met acht uitvallers, drieduizend man publiek en twee herstarts is - wie anders dan - Lewis Hamilton eerste geworden. De Britse leider in de WK-stand heeft nu zes van de negen Formule 1-races gewonnen. De winst betekende de negentigste grandprixzege van Hamilton. Nog een overwinning erbij en dan evenaart de Mercedes-coureur Michael Schumacher. Hamilton komt ook op gelijke hoogte met de Duitse legende als hij dit jaar zijn zevende wereldtitel pakt. Alleen maar ellende voor Verstappen Voor Max Verstappen was het een dag vol ellende. Hij viel in de tweede bocht uit, nadat er voor de start al motorproblemen waren ontstaan bij zijn Red Bull. Vloekend en tierend verliet hij het circuit: "Ik ben er klaar mee!"

Max Verstappen - Reuters Connect

Valtteri Bottas, de ploeggenoot van Hamilton, legde in de race - die vanwege een paar flinke crashes twee keer werd stilgelegd - beslag op de tweede plaats. De Thai Alexander Albon, ploeggenoot van Verstappen, reed naar de derde plek, zijn eerste podiumplaats. Hamilton haalde na afloop opgelucht adem: "Het waren drie races in een dag. Deze baan is geweldig, het was bloedheet en er gebeurde van alles achter me. Het was heel, heel moeilijk." Chaos loopt over in rode vlaggen De chaos ontstond direct na de start toen Verstappen in het gedrang kwam en werd aangereden door Kimi Räikkönen. Romain Grosjean en Pierre Gasly liepen in de mêlee eveneens schade op. Antonio Giovinazzi gaf, nadat de safetycar zijn werk had gedaan, te vroeg gas. Dat leidde tot schade bij hemzelf, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi en Carlos Sainz én tot de rode vlag.

Bij de herstart passeerde Hamilton in de eerste bocht Bottas en nam afstand. Charles Leclerc kon Ferrari op het thuiscircuit in de duizendste grandprix van de renstal geen podiumplek bezorgen. Hij lag derde na de herstart, maar Lance Stroll, Ricciardo en Sergio Pérez flitsten hem op pure snelheid voorbij. Stroll gleed na een lekke band hard van de baan en weer wapperde de rode vlag.