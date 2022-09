Waar PEC en Eindhoven punten morsen, profiteert Heracles in eerste divisie

Na een uur nam Zwolle via Haris Medunjanin toch de leiding. De 37-jarige middenvelder schoot de bal van afstand met links in de hoek en maakte daarmee zijn eerste eredivisietreffer sinds 18 augustus 2007, destijds namens AZ tegen VVV-Venlo.

PEC kwam al snel met tien man te staan. Keeper Jasper Schendelaar kreeg in de twaalfde minuut rood toen hij onnodig uitkwam en Christian Rasmussen raakte.

Heracles Almelo heeft de koppositie in de eerste divisie overgenomen van PEC Zwolle. Het won met 2-1 bij FC Den Bosch, terwijl Zwolle thuis niet verder kwam dan 1-1 tegen Jong Ajax.

Medunjanin vierde zijn goal met trainer Dick Schreuder, die hem afgelopen zomer terug naar Nederland haalde. Toen Medunjanin vijf minuten was vervangen, kwam Jong Ajax op gelijke hoogte. De 18-jarige IJslander Kristian Hlynsson krulde de bal prachtig met rechts in de hoek.

Doelman Brouwer redt Heracles

Heracles dankte zijn zege aan doelman Michael Brouwer, die bij 1-1 met knappe reddingen zijn team op de been hield. Joey Konings had Den Bosch op voorsprong gezet en Emil Hansson had met een beheerste boogbal de 1-1 gemaakt.

Invaller Abdenego Nankishi schoot Heracles, net drie minuten in het veld, naar de overwinning.