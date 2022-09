Vrouwen Feyenoord winnen ook derde duel, Fortuna haalt uit bij PEC

Feyenoord heeft in de eredivisie voor vrouwen met moeite de derde zege in drie wedstrijden geboekt. De Rotterdammers wonnen op Varkenoord met 2-1 van Telstar. Fortuna Sittard won voor het eerst, met 5-2 bij PEC Zwolle.

Door goals van Sanne Koopman en Zoï van de Ven na een knappe individuele actie stond Feyenoord na ruim twintig minuten al met 2-0 voor. De vrouwen van Telstar gaven zich echter niet gewonnen en kwamen op slag van rust via een frommelgoal van Anna van der Vlist terug in de wedstrijd.

Maximale score

In de tweede helft bleef het tot het einde spannend, maar bleef het ondanks een slotoffensief van Telstar 2-1. Daarmee was de derde overwinning voor Feyenoord een feit en bleef Telstar nog puntloos.

Met de maximale score uit drie duels is Feyenoord in ieder geval voor even alleen koploper.