Eerste nederlaag volleybalsters op WK in eigen land tegen sterk België

De Nederlandse volleybalsters hebben hun eerste nederlaag geleden op het WK in eigen land. De ploeg van bondscoach Avital Selinger, die al zeker is van de tweede ronde, verloor in Arnhem met 3-1 van België. Nederland sluit de eerste ronde zondag af met een wedstrijd tegen Italië, dat als een van de favorieten voor de wereldtitel geldt. Slap begin De eerste set was een prooi voor België, dat op de wereldranglijst twaalfde staat, twee plaatsen lager dan Nederland. Een volgepakt Gelredome zorgde niet voor extra zenuwen bij de Belgen. Ze waren nauwelijks op fouten te betrappen en Britt Herbots was niet af te stoppen door Oranje. De Nederlandse aanvalsters hadden moeite met de sterke blokkering en verdediging van België en maakten ook een aantal eigen fouten. Daardoor konden de Belgen een flinke voorsprong opbouwen. "We begonnen wat slapjes", analyseerde aanvoerster Anne Buijs. "Zij scoorden aan de lopende band en wat wij deden, dat stopten ze allemaal."

WK volleybal bij de NOS Nederland-Italië, de laatste groepswedstrijd in de eerste ronde op het WK, is zondagmiddag live te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en op NPO 1. De wedstrijd begint om 16.00 uur.

Bondscoach Selinger besloot snel in te grijpen en twee wissels door te voeren. De 19-jarige Elles Dambrink kwam erin voor Celeste Plak en Fleur Savelkoel verving Nika Daalderop. Het gat was echter te groot geworden om nog kans te maken op setwinst. Met 16-25 was die voor België. Inhaalrace Ook in de tweede set had Nederland weinig in te brengen tegen de Belgische aanvalskracht van met name Herbots. Op 13-4, bij een gat van negen punten, deed Oranje wat terug. Eline Timmerman zette de Belgische verdediging onder druk met haar service en Nederland kwam terug tot 13-8. Inmiddels was spelverdeelster Laura Dijkema ingevallen voor Britt Bongaerts en ging het bij Nederland steeds beter draaien. Samen met Buijs nam Dijkema Oranje bij de hand. Dijkema wist Buijs goed te vinden en de aanvoerster maakte veel punten. Het was net niet genoeg om het gat met België helemaal te dichten. Na een spannende slotfase was de set met 25-23 voor de Belgen.

Anne Buijs viert een punt - FIVB