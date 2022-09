Games steeds diverser, ook voetbalhit FIFA: 'Moe van de macho-held'

Ook Sacha Blom werkt in de game-industrie en is blij met de ontwikkelingen in FIFA:

"Er verschijnen meer vrouwelijke personages in games en het zijn ook beter ontwikkelde karakters. Ze hebben hun eigen verhaal en hun eigen doelen", zegt Romy Halfweeg, consultant in de game-industrie en vrijwilliger bij het initiatief Games [4Diversity], dat zich inzet voor de representatie van minderheden in de gamewereld.

De game-industrie heeft steeds meer aandacht voor diversiteit, zeggen deskundigen. Waar voorheen klassieke rolverdelingen de standaard waren, met vooral mannen in de hoofdrol en een enkele vrouw in een bijrol, lijkt de laatste jaren alles mogelijk.

In de vandaag uitgebrachte voetbalgame FIFA 23 kunnen gamers voor het eerst met complete vrouwenteams van grote Europese clubs spelen. Dat betekent dat er meer vrouwelijke personages dan ooit het in populaire voetbalspel zitten. En ook in veel andere games winnen vrouwen en minderheden aan terrein.

Met wereldwijd ruim een miljard vrouwelijke gamers (bijna de helft van het totaal) en een groeiend aantal vrouwen dat in de game-industrie werkt, is het niet gek dat game-ontwikkelaars meer vrouwelijke personages introduceren. Een diverse cast geeft ontwikkelaars bovendien meer flexibiliteit in verhaallijnen.

"Iedereen is moe van de witte macho-held die zijn meisje moet redden", zegt Eline Muijres, producer bij een gamestudio in Wenen en bestuurslid bij Games [4Diversity]. "Ik vergelijk het vaak met schilderen. Ja, met zwart-wit kun je mooie dingen maken, maar met een heel kleurenpalet heb je een waanzinnig aantal mogelijkheden."

"Er moet nog vaak genoeg iemand gered worden, maar het gaat niet meer om die traditionele man/vrouw-verhouding", vult Halfweeg aan.

Migrant in de VS

Deskundigen wijzen ook op de maatschappelijke impact van videogames. Een breder scala aan personages laat spelers zich identificeren met mensen waar ze zich normaal gesproken moeilijk in kunnen verplaatsen. Muijres: "Door je in een game te verplaatsen in iemand anders, bijvoorbeeld in een queer persoon of iemand uit een andere cultuur, kun je tot nieuwe inzichten komen en meer begrip krijgen de situatie waarin die persoon zit."

"Meer dan met boeken en films kun je met games iemands wereld verbreden", stelt Halfweeg. "In het tweede deel van de Life is Strange-reeks speel je de zoon van een migrant in de Verenigde Staten. Je ervaart dan zelf dat er vooroordelen zijn die een bepaalde uitwerking hebben, los van de keuzes die je in het spel maakt."

Positieve marketing

Games met een diverse cast lijken ook commercieel aan te slaan. "De meest succesvolle nieuwe game van Guerrilla Games, Horizon: Forbidden West, heeft een vrouwelijke hoofdrolspeler en een kleurrijke cast. The Last of Us Part II heeft twee niet-stereotype vrouwelijke hoofdrollen en een trans man in een belangrijke rol; die game heeft allerlei verkooprecords gebroken", zegt Muijres.

Volgens Halfweeg maakt het voor het verkoopsucces van populaire games als FIFA en Assassin's Creed weinig uit hoeveel vrouwen of mensen met een migratie-achtergrond te zien zijn. "Die verkopen altijd goed. Maar als de makers inzetten op diversiteit levert het ze ook positieve marketing op."