Bloemendaal maar net langs Tilburg in doelpuntrijk hockeytreffen

Bloemendaal kwam drie keer op voorsprong, maar even zo vaak kwam de thuisploeg - doorgaans geen hoogvlieger - op gelijke hoogte. Maar op een doelpunt van Roel Bovendeert, een kwartier voor tijd, moest Tilburg het antwoord schuldig blijven.

De hockeyers van Bloemendaal hebben ook hun tweede wedstrijd in de Tulp Hoofdklasse gewonnen, maar gemakkelijk ging het op bezoek bij Tilburg niet. Na een doelpuntrijk duel trokken de gasten nipt aan het langste eind: 4-5.

Bloemendaal gaat voorlopig aan kop in de hoofdklasse, omdat de concurrentie punten verspeelde of - vanwege het coronavirus - niet in actie kwam.

De topper van speelronde twee, tussen Rotterdam en Kampong, eindigde in een 2-2 gelijkspel. Kampong leek vijf minuten voor tijd het winnende doelpunt te maken via Bjorn Kellerman, maar twee minuten voor het eindsignaal bracht Thijs van Dam de thuisploeg weer op gelijke hoogte.

Ook Amsterdam kwam niet verder dan een remise, op bezoek bij Klein Zwitserland. Valentijn Charbon leek de hoofdstedelingen lange tijd de zege te hebben bezorgd met een vroege treffer, maar vijf minuten voor tijd maakte Aki Käppeler uit een strafcorner gelijk: 1-1.