Britten protesteren: ze kunnen en willen hoge energieprijs niet betalen

'Don't Pay'. Al bijna tweehonderdduizend Britten hebben zich aangesloten bij dit initiatief om de energierekening niet meer te betalen. De beweging staat symbool voor de grote economische problemen in Groot-Brittannië.

Tot nu toe zijn de protesten van de beweging nog niet massaal, maar de onrust neemt toe. De verwachting is dat de leus "Truss out" zaterdag bij veel protestmanifestaties zal klinken op straat. Dan gaan namelijk de nieuwe energietarieven in, die soms tot wel vier keer zo hoog zijn als de huidige.

Lewis Ford, werkzaam in de IT, is een van de organisatoren van de 'Don't Pay-beweging.' Bij één miljoen aanmeldingen willen ze de daad bij het woord voegen en echt stoppen met betalen. "Om een verlaging van de energiekosten te forceren", zegt hij tegen Nieuwsuur.

Het idee is om de betalingen dan uit te stellen, totdat de energieleveranciers de prijsstijgingen hebben teruggedraaid. "Zodat iedereen een warme winter heeft."