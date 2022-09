Spaanse bondscoach snijdt rigoureus in selectie: geen rebellerende speelsters

In een mail aan de Spaanse bond RFEF meldden vijftien speelsters vorige week ieder in een afzonderlijk bericht dat de situatie onder de trainer hun emotionele toestand en gezondheid "aanzienlijk" beïnvloedt. Ze zouden ongelukkig zijn over de omgang met blessures, de sfeer, het selectiebeleid en de trainingen.

Topspeelster Alexia Putellas, die haar ploeggenoten had gesteund, is momenteel geblesseerd. Ook Jenni Hermoso en verdedigster Irene Paredes, die weliswaar geen mail aan de Spaanse bond hadden gestuurd maar de rebellerende speelsters wel steunden, zijn niet uitgenodigd.

'Wou dat ze het persoonlijk hadden verteld'

"Deze rotzooi is schadelijk voor het Spaanse voetbal", zei bondscoach Vilda vrijdag. "Het is een blamage ten overstaan van de hele wereld. Ik wou dat er meer duidelijkheid was en dat ze me het persoonlijk hadden verteld. Ik weet zeker dat we dan niet in deze situatie hadden gezeten."

De bond liet weten de coach volledig te steunen en dat de speelsters pas kunnen terugkeren in de selectie als ze hun fout hebben toegegeven en om vergeving hebben gevraagd. "We hebben een selectie om trots op te zijn", zei Vilda. "Ik heb de kracht om een nieuw team te creëren."