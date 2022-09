Uitdelen van tenten bij Ter Apel verboden in nieuwe noodverordening

Het uitdelen van tenten bij Ter Apel wordt verboden via een nieuwe noodverordening die morgenvroeg om 09.00 uur ingaat. De Veiligheidsregio Groningen heeft dat vandaag bekendgemaakt. Slapen in een tent voor het aanmeldcentrum was al verboden.

Hoewel het bezit van een tent verboden was in het gebied voor het aanmeldcentrum, is nu besloten om het uitdelen ervan ook expliciet te benoemen in de nieuwe noodverordening.

Hulporganisatie MiGreat deelde eerder deze week nog tenten uit in Ter Apel, nadat duidelijk was geworden dat zo'n veertig asielzoekers buiten moesten slapen. De tenten werden de volgende ochtend verwijderd door handhavers.

Voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen Koen Schuiling zegt dat de tenten tot gevaarlijke situaties leiden, bijvoorbeeld omdat er met meerdere mensen in relatief kleine tenten "onoverzichtelijke en brand- en sociaal onveilige situaties" ontstaan.

Tenten op voorraad

MiGreat zegt tegen RTV Noord ondanks de aangescherpte noodverordening niet te stoppen met het uitdelen van tenten. "Als ik het zo inschat denk ik niet dat dit onze collega's daarvan gaat weerhouden." De organisatie heeft naar eigen zeggen nog honderden tenten op voorraad die uitgedeeld kunnen worden.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio Groningen zegt dat inmiddels bekend is dat het uitdelen van tenten strafbaar is en dat er ook op wordt gehandhaafd. "We passen dat op een nette manier toe. In het uiterste geval is een boete of straf mogelijk, maar dat is niet het oogpunt van de noodverordening. We willen het voorterrein leeg hebben want in tenten slapen is onverantwoord, onveilig en ongezond."

Leden van de Protestantse Kerk Gouda willen komende nacht in Ter Apel "samen in de kou staan" met mensen die buiten moeten slapen. Ze roepen mensen op een uur met hen te waken bij het aanmeldcentrum.

Nieuwe noodopvang

Er blijft een tekort aan noodopvangplekken voor asielzoekers. De nieuwe noodopvang in de Eurohal bij hotel Van der Valk in Zuidbroek wordt daarom eerder in gebruik genomen dan gepland. Vandaag worden de eerste tweehonderd asielzoekers er al ondergebracht, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De crisisnoodopvang voor asielzoekers in Leek is daarentegen vandaag voor het laatst open. Morgen vertrekken de honderdvijftig tijdelijke bewoners van de Topsporthal naar andere opvanglocaties. De opvang was sinds 26 mei in gebruik.

Waar de mensen zaterdag naartoe gebracht worden is nog niet bekend, Maar dat ze uit Leek weggaan is zeker, zegt locoburgemeester Marjan Sijperda van de gemeente Westerkwartier tegen de omroep. "We hebben overleg gehad met het COA en de harde toezegging gekregen dat de mensen morgen elders onderdak krijgen."