Heeft Formule 1-team Verstappen budgetplafond overschreden? 'Geen enkel excuus'

Horner ontkende bij Sky Sports dat Red Bull te veel geld uitgaf in Verstappens kampioensjaar. "Er zijn veel geruchten en roddels hierover en we weten waar die grotendeels vandaan komen", lijkt hij te doelen op banden tussen Italiaanse en Duitse media met Ferrari en Mercedes.

"Ik zou het een zeer ernstig vergrijp vinden als ze dat hebben gedaan. Het is in mijn ogen het toppunt van onsportief gedrag", laat Jost Capito, teambaas van Williams, aan de NOS weten.

Raceteams mogen per seizoen maximaal 145 miljoen euro aan de ontwikkeling van hun wagens uitgeven. Red Bull zou daar vorig jaar vijf miljoen euro boven hebben gezeten. In de auto waarin Verstappen in Abu Dhabi wereldkampioen werd, zou dus te veel geld zijn gestoken.

"Het gaat nu over Red Bull, maar er kunnen wel vier teams in hetzelfde schuitje zitten", vervolgt de Brit. "We zijn in gesprek met de FIA en we hebben vertrouwen in onze cijfers."

Red Bull-adviseur Helmut Marko sloot zich bij die woorden aan. Hij baalde er vooral van dat er al publiekelijk over een eventuele overschrijding werd gesproken. "Zodra de feiten zijn opgehelderd, kunnen we erover praten."

Geen enkel excuus

Toto Wolff, chef van Mercedes, riep de FIA vrijdag al op om zo nodig stevig op te treden. Hij wijst op de verstrekkende gevolgen die overschrijding van het budgetplafond kan hebben.

"Het is nog erger dan een illegaal onderdeel op de auto. Het heeft impact op een heel seizoen, alle raceresultaten en op beide kampioenschappen: het WK voor coureurs en voor constructeurs."

Capito van Williams vindt dat er - als er daadwerkelijk te veel is geïnvesteerd - moet worden ingegrepen. "Als je te weinig belasting betaalt, krijg je ook een tik op de vingers en een naheffing. Dus teams die dit hebben gedaan moeten ervoor boeten. Er is geen enkel excuus om meer geld uit te geven."