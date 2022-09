Westen veroordeelt annexatie Oekraïense regio's en komt met nieuwe sancties

De illegale annexatie van vier regio's in Oekraïne wordt internationaal scherp veroordeeld. De VS en de EU stellen in een reactie op de inlijving nieuwe sancties in tegen Rusland.

De Amerikaanse sancties zijn onder meer gericht tegen het militair-industriële complex achter de oorlog, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur. Ook worden 278 Russische politici die aan de inlijving van Loegansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja meewerken geraakt.

De Amerikaanse president Biden sprak in een reactie van een "frauduleuze poging" om Oekraïens gebied te claimen. Volgens hem wordt het internationaal recht geschonden en het handvest van de Verenigde Naties "vertrapt".

Rusland toont daarmee zijn "minachting voor vreedzame naties", zei de president. Hij riep ook andere landen op de annexatie te veroordelen.

'Nederland zal annexatie nooit erkennen'

Ook de EU werkt aan een nieuw sanctiepakket. Nederland steunt die sancties, liet premier Rutte weten tijdens de wekelijkse persconferentie na de ministerraad. "Nederland zal deze annexatie, net als die van de Krim, nooit erkennen", zei de premier. "De wereld zal niet accepteren dat Poetin met een paar pennenstreken de erkende grenzen verlegt."

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat hij de Russische ambassadeur gaat ontbieden om hem te vertellen dat Nederland de annexatie van vier Oekraïense provincies "volstrekt onacceptabel" en "illegaal" vindt.

Hij hoopt dat ook andere landen duidelijk zullen maken "dat we met elkaar doorgaan met het steunen van Oekraïne". Dat betekent ook dat Nederland opnieuw wapens zal leveren, als daar een verzoek voor komt.

"Laten we ons realiseren wat hier gebeurt: er wordt in een land dat niet van Rusland is een referendum gehouden en dat is op geen enkele manier acceptabel", aldus Hoekstra.

Aanvraag NAVO-lidmaatschap door Oekraïne

In een video die lijkt bedoeld als reactie op de speech van Poetin heeft de Oekraïense president Zelensky aangekondigd dat zijn land een formele aanvraag indient om toe te treden tot de NAVO. "We zetten onze beslissende stap om de Oekraïense aanvraag voor versnelde toetreding tot de NAVO te willen ondertekenen", schrijft hij op Telegram.

Zelensky stelde dat Oekraïne "de facto" al deel uitmaakt van de westerse militaire alliantie. "We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar en we beschermen elkaar", aldus de president.

Hij herhaalde dat de vrede alleen kan terugkeren door "de bezetters van ons hele grondgebied te verdrijven" maar zei ook dat Kiev klaar is voor onderhandelingen met Moskou, alleen niet met Poetin. "Hij weet niet wat waardigheid en eerlijkheid is. Daarom zijn we klaar voor een dialoog met Rusland, maar wel met een andere president."