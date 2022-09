Djokovic dendert bij terugkeer door naar halve finales in Tel Aviv

Djokovic won in juli op Wimbledon zijn 21ste grandslamtitel en kwam daarna alleen nog in actie tijdens de Laver Cup, waar Roger Federer afscheid nam. De 35-jarige Serviër kon niet deelnemen aan de US Open, omdat hij zich niet heeft laten inenten tegen het coronavirus.

Novak Djokovic is bij zijn rentree op de ATP Tour doorgestoomd naar de halve finales van het hardcourttoernooi in Tel Aviv. De Serviër won in de kwartfinales van Vasek Pospisil: 7-6 (5), 6-3.

Djokovic is afgezakt naar de zevende plek op de wereldranglijst (US Open-winnaar Carlos Alcaraz is nummer een van de wereld) en stond donderdag voor het eerst weer op de baan bij een ATP-toernooi. Na zijn zege op de Spanjaard Pablo Andujar wachtte in de halve finales Pospisil, die in de eerste ronde Tallon Griekspoor had uitgeschakeld.

Geen breaks

In de eerste set bleef de Canadese nummer 149 van de wereld knap bij. Geen van beide spelers leverde zijn service in, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin was Djokovic met 7-5 net wat te sterk voor Pospisil.

De 32-jarige Canadees verloor in de tweede set zijn eerste servicebeurt. In de vijfde game brak hij Djokovic terug, maar op 4-3 viel de beslissende break. In de halve finales wacht de Rus Roman Safioellin.