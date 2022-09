Knot: 'ECB blijft de rente komende tijd verhogen vanwege inflatie'

Dat de inflatie doordruppelt in vrijwel alle delen van de economie, blijkt uit een publicatie die eerder deze week in economenvakblad ESB stond. Naast energie en voedsel werden bijvoorbeeld ook hotelovernachtingen en vloerbedekking aanmerkelijk duurder.

Volgens Knot is het overgrote deel van de prijsverhogingen terug te voeren op de energieprijzen en de problemen met de gastoevoer. "Vrijwel alle goederen en diensten die wij consumeren worden uiteindelijk voor een deel met energie geproduceerd. Dus de producten die nu in de winkel liggen hebben de energieprijzen van drie maanden geleden."

Het nieuwe inflatiecijfer van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) verraste vanochtend zelfs de rekenmeesters van het CBS zelf. "Ik weet even niet wat ik zeggen moet", twitterde hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Met 17,1 procent is de inflatie in september opnieuw op een recordhoogte uitgekomen.

Niet iedereen wordt even hard geraakt door de inflatie, zegt Knot. "Nee, er zitten buitengewoon grote verschillen in." Iemand met een vast energiecontract heeft veel minder last van de inflatie dan een consument die er juist nu een afsluit.

Het CBS werkt aan een oplossing om de meetmethode te verfijnen, waarbij nu nog uit wordt gegaan van modelcontracten. "Weinig mensen hebben dit soort modelcontracten."

Controle op de situatie?

"Het is onze taak om ervoor te zorgen dat de tijdelijk fors hogere inflatie zich niet gaat verankeren in de maatschappij", legt Knot uit over de taak van de centrale banken. "We zullen niet rusten voordat er weer een geloofwaardig uitzicht is op de terugkeer naar 2 procent inflatie."

Dat is het streefcijfer van de Europese Centrale Bank. Om daarnaar terug te keren zal de ECB de komende vergaderingen de rente blijven verhogen, volgens Knot. Zoals ook al werd gedaan in juli en september. "Daar is de bestuursraad van de Europese Centrale Bank unaniem in."

Terwijl de centrale banken zo de economie probeert te remmen om inflatie tegen te gaan, trekt de overheid juist miljarden uit aan steunpakketten. Geld dat juist weer terechtkomt in de economie. "Wij roepen al langere tijd de overheden op vooral geen olie op het vuur te gooien", zegt Knot over die tegen elkaar inwerkende krachten.

"Dat er steun moet worden verleend is buitengewoon begrijpelijk", zegt Knot. "Maar die steun moet gericht zijn, moet tijdelijk zijn en waterdicht afgefinancierd. Dat betekent geen open eindjes, geen uitgaven vandaag financieren met inkomsten die morgen pas binnenkomen."

Ook volgend jaar nog hoge inflatie

"Wij hebben het vermoeden dat we dicht bij de piek van de inflatie zitten en dat we in de loop van 2023 een geleidelijke daling gaan zien", zegt Knot.

"Onze ramingen zijn met buitengewoon veel onzekerheden omgeven. Maar we voorzien een inflatieniveau van 5 à 6 procent in 2023. Pas in 2024 verwachten we pas weer in de buurt van de 2 procent te gaan komen."