Europese Unie maakt reizen van Russen naar de EU lastiger

Het zal voor Russen die de mobilisatie willen ontvluchten lastiger worden om de Europese Unie in te komen. De Europese Commissie presenteerde vanmiddag strengere visumrichtlijnen. Het gaat hierbij om tijdelijke visa die bijvoorbeeld toeristen kunnen krijgen.

Russen bij wie het vermoeden bestaat dat ze langer dan 90 dagen in de EU willen blijven, krijgen geen tijdelijk visum meer als het aan de Commissie ligt. Ook moeten er betere veiligheidscontroles komen.

Landen worden streng geadviseerd de richtlijnen over te nemen. "De dreiging van de veiligheid is echt. De EU zal zichzelf en zijn burgers beschermen", zei Eurocommissaris Ylva Johansson.

Strengere grenscontroles

Landen die grenzen aan Rusland worden geadviseerd strengere controles uit te voeren. Zo moeten paspoorten beter worden gecontroleerd en moet goed gekeken worden of de Russische reiziger geen risico vormt voor de veiligheid in Europa. Mochten douaniers in bijvoorbeeld Estland of Letland tot de conclusie komen dat er toch een veiligheidsrisico is dan kan het verleende visum alsnog worden afgepakt.

Ook wil de Commissie dat tijdelijke visa voor de EU niet meer mogen worden aangevraagd in andere landen. Het zou bijvoorbeeld betekenen dat Russen die naar Georgië zijn gevlucht daar geen tijdelijk visum meer kunnen aanvragen voor een EU-land. Dat kan dan alleen nog maar in Rusland.

Zorgen van Baltische landen

De Commissie lijkt met deze nieuwe regels te hebben geluisterd naar de zorgen van de Baltische Staten. Letland vindt het bijvoorbeeld lastig vast te stellen of de vluchtende mannen echt tegen Poetin en de oorlog zijn.

Eurocommissaris Johansson zei dat Russen die asiel aanvragen nog altijd naar de EU mogen komen. Maar in de praktijk zal het een stuk lastiger worden om naar Europa te vluchten. Door de huidige sancties gaan er al geen directe vluchten meer vanuit Rusland naar de EU.