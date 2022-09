EU akkoord over inkomstenplafond groene energie, niet over prijsplafond op gas

De energieministers in de EU hebben een akkoord bereikt over een inkomstenplafond voor producenten van duurzame elektriciteit en kernenergie. Over een prijsplafond op gas zijn ze het nog altijd niet eens.

Producenten van groene stroom, kernenergie en ook bruinkool maken door de hoge energieprijzen winsten waar ze nooit rekening mee hebben gehouden. Dat komt doordat de gasprijs zeer bepalend is voor de prijs van stroom, ook al is gas maar voor 14 procent de bron van elektriciteit in Europa. Bij een hoge gasprijs zien bedrijven die uit andere bronnen putten hun winsten dus stijgen.

De ministers hebben besloten tot een inkomstenplafond van 180 euro per megawattuur voor die producenten. Wat overblijft moet worden ingezet om te helpen de energierekening betaalbaar te houden voor consumenten.

Prijsplafond

De EU-landen en de Europese Commissie zijn het nog altijd niet eens over een prijsplafond op gas. Vijftien landen hadden geëist dat de Commissie met een voorstel kwam over zo'n prijsplafond. De Commissie en een merendeel van de EU-landen, inclusief Nederland, zien zo'n prijsplafond niet zitten.

Maar de druk op deze landen groeit om met iets te komen. Hoewel de gasvoorraden in de EU inmiddels voor meer dan 90 procent zijn gevuld en de EU-landen gemiddeld minder gas zijn gaan gebruiken, is de gasprijs nog heel hoog.

Verbruik verminderen

Een maatregel waar de lidstaten het wel over eens zijn, is dat Europese lidstaten het elektriciteitsverbruik verder moeten verminderen.

In totaal moet het verbruik met 10 procent omlaag. De helft daarvan moet worden bespaard in de piekuren, oftewel de tijdstippen op de dag waarop de meeste energie wordt gebruikt. Het idee is dat er dan minder duur gas nodig is om elektriciteit op te wekken.