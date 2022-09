Cillessen wil niks weten van keepersstrijd Oranje: 'Enige met toernooi-ervaring'

Is een keeper van NEC goed genoeg om tijdens het WK het doel te verdedigen van Oranje? Of is het voor die rol ook van belang dat een keeper wekelijks topwedstrijden speelt? "Volgens mij gaat het om vorm en kwaliteit", is het nuchtere antwoord van Jasper Cillessen.

In 2014, als 25-jarige doelman van Ajax, was hij onder bondscoach Louis van Gaal de vaste keus onder de lat van het Nederlands elftal. Tot en met de troostfinale tegen gastland Brazilië speelde hij alle minuten. Alle? Nee, niet alle.

Tot onbegrip van Cillessen haalde Van Gaal hem vlak voor de strafschoppenserie tegen Costa Rica naar de kant. Nu oogt Cillessen, 33 inmiddels en terug in Nijmegen, opvallend ontspannen. "Ik zit lekker in mijn vel en ik voel me goed."