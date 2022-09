EHL al ten einde voor hockeyers Amsterdam: La Gantoise neemt shoot-outs beter

Voor de hockeyers van Amsterdam zit de Euro Hockey League er alweer op. De ploeg van Alexander Cox kwam in de achtste finales tegen La Gantoise in de reguliere speeltijd niet verder dan 1-1, waarna de Belgische formatie zich koelbloediger toonde in de shoot-outs.

Amsterdam, dat een dag eerder nog met 6-1 over Lille was gelopen, was in Hamburg in de eerste twee kwarten enkele malen dicht bij de openingstreffer. Zo schoot Floris Middendorp in de rebound van een strafcorner rakelings naast en kwam Valentijn Charbon net tekort om de bal in het Belgische doel te glijden.

Amsterdam opent score

Zes minuten na de pauze was het wel raak voor Amsterdam, hoewel het op dat moment met tien man op het veld stond na een groene kaart voor Robbert Kemperman. Valentin Verga ontdeed zich van enkele Gentse verdedigers en passte opzij naar Mirco Pruyser, die doeltreffend uithaalde.